Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare care oferă procurorilor acces direct la platforma MySMIS2021/MySMIS2021+, instrumentul național de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Protocolul permite consultarea imediată a proiectelor finanțate din fonduri UE, inclusiv informații despre:

Beneficiari și contracte

Implementarea proiectelor și indicatori de performanță

Fluxurile financiare și plățile efectuate

Prin acest mecanism, DNA poate obține rapid dovezi și documente relevante în cadrul anchetelor de corupție și fraude cu fonduri europene, urmărind traseul complet al banilor, de la contractare până la plată.

„Prin semnarea acestui protocol, Direcția Națională Anticorupție își consolidează cooperarea interinstituțională și capacitatea de verificare, în cadrul procesual, a legalității utilizării fondurilor europene”, a informat marți DNA.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că MIPE a semnat protocoale similare cu Parchetul European (EPPO) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF). Scopul este ca orice suspiciune de fraudă sau neregulă să fie investigată rapid, fără întârzieri birocratice.

Consultarea platformei MySMIS de către DNA se face în strictă conformitate cu legislația privind protecția datelor și securitatea informațiilor. Măsura întărește capacitatea Direcției de a verifica legalitatea utilizării fondurilor europene și de a preveni fraudele.

Accesul direct la MySMIS va contribui la:

Detectarea rapidă a neregulilor în proiectele finanțate din bani UE

Îmbunătățirea transparenței și responsabilității în gestionarea fondurilor europene

Accelerarea anchetelor și reducerea timpului necesar investigațiilor

Această inițiativă marchează un pas important pentru România în prevenirea fraudelor cu fonduri europene și în creșterea încrederii publice în modul de gestionare a proiectelor finanțate din bani europeni.