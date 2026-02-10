Acces direct la MySMIS2021 pentru prevenirea fraudelor cu fonduri europene
Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare care oferă procurorilor acces direct la platforma MySMIS2021/MySMIS2021+, instrumentul național de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene.
Protocolul permite consultarea imediată a proiectelor finanțate din fonduri UE, inclusiv informații despre:
-
Beneficiari și contracte
-
Implementarea proiectelor și indicatori de performanță
-
Fluxurile financiare și plățile efectuate
Prin acest mecanism, DNA poate obține rapid dovezi și documente relevante în cadrul anchetelor de corupție și fraude cu fonduri europene, urmărind traseul complet al banilor, de la contractare până la plată.
„Prin semnarea acestui protocol, Direcția Națională Anticorupție își consolidează cooperarea interinstituțională și capacitatea de verificare, în cadrul procesual, a legalității utilizării fondurilor europene”, a informat marți DNA.
Colaborare interinstituțională pentru transparență
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că MIPE a semnat protocoale similare cu Parchetul European (EPPO) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF). Scopul este ca orice suspiciune de fraudă sau neregulă să fie investigată rapid, fără întârzieri birocratice.
Consultarea platformei MySMIS de către DNA se face în strictă conformitate cu legislația privind protecția datelor și securitatea informațiilor. Măsura întărește capacitatea Direcției de a verifica legalitatea utilizării fondurilor europene și de a preveni fraudele.
Accesul direct la MySMIS va contribui la:
-
Detectarea rapidă a neregulilor în proiectele finanțate din bani UE
-
Îmbunătățirea transparenței și responsabilității în gestionarea fondurilor europene
-
Accelerarea anchetelor și reducerea timpului necesar investigațiilor
Această inițiativă marchează un pas important pentru România în prevenirea fraudelor cu fonduri europene și în creșterea încrederii publice în modul de gestionare a proiectelor finanțate din bani europeni.
„E oficial: am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni, gestionată de ministerul pe care îl conduc.
Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată”, a anunțat ministrul într-o postare pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.