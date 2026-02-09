România face pași decisivi împotriva fraudei cu fonduri europene
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat o inițiativă majoră pentru transparența fondurilor europene, semnând protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF).
Prin aceste acorduri, instituțiile de control primesc acces direct la baza de date MySMIS, sistemul centralizat al MIPE care conține toate informațiile despre proiectele finanțate din bani europeni. Aceasta permite investigarea rapidă a fraudei cu fonduri europene și monitorizarea completă a fiecărui proiect, fără întârzieri birocratice.
”E oficial: am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni, gestionată de ministerul pe care îl conduc.
Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată. Asta înseamnă anchete mai rapide, mai bine fundamentate și, mai ales, un control mai bun al banilor publici.
MySMIS este sistemul în care se regăsesc toate datele relevante despre proiectele de coeziune finanțate din fonduri europene: beneficiari, contracte, plăți, indicatori, stadiu de implementare. De acum înainte, procurorii și structurile de control vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu aceste proiecte, fără intermedieri, fără întârzieri și fără opacitate administrativă”, arată ministrul Dragoș Pâslaru pe pagina sa de Facebook.
Acces complet la datele MySMIS
MySMIS stochează toate informațiile relevante despre proiectele finanțate din fonduri europene:
-
Beneficiarii proiectelor
-
Contractele și plățile efectuate
-
Indicatorii de performanță și progresul implementării
-
Traseul complet al banilor, de la contractare până la ultima plată
Accesul direct al EPPO, DNA și DLAF îmbunătățește rapiditatea și calitatea anchetelor și contribuie la un control mai bun al banilor publici.
Ministrul Dragoș Pîslaru subliniază că fiecare euro utilizat incorect înseamnă resurse mai puține pentru spitale, școli și infrastructură. În același timp, statul oferă sprijin deplin celor care respectă regulile.
Prin această măsură, MIPE confirmă angajamentul său față de toleranța zero pentru fraudele cu fonduri europene și față de creșterea transparenței și responsabilității în gestionarea banilor publici.
Beneficii pentru România
Deschiderea completă a datelor către instituțiile de control va:
-
Reduce timpul de investigare a proiectelor suspecte
-
Preveni fraudele și abuzurile în folosirea fondurilor europene
-
Crește încrederea publicului în modul în care sunt gestionate proiectele finanțate din bani europeni
-
Asigura o utilizare mai eficientă a resurselor pentru educație, sănătate și infrastructură
Aceasta este o măsură strategică pentru consolidarea integrității și transparenței în România, marcând un pas important pentru dezvoltarea responsabilă și eficientă a fondurilor europene.
”Banii europeni sunt bani publici, iar fiecare euro furat sau folosit incorect înseamnă mai puține spitale, mai puține școli, mai puțină infrastructură pentru oameni.
Cine lucrează corect va avea în continuare sprijinul statului; cine încearcă să fure va avea în față un stat care cooperează strâns cu instituțiile naționale și europene de integritate.
Ca ministru, nu mă interesează doar câți bani absorbim, ci și cum îi folosim. De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF.
Aceasta este direcția pe care vreau să o consolidăm mai departe: mai multă transparență, mai mult control acolo unde este necesar și toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”, mai arată oficialul pe pagina de socializare.
