Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat o inițiativă majoră pentru transparența fondurilor europene, semnând protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF).

Prin aceste acorduri, instituțiile de control primesc acces direct la baza de date MySMIS, sistemul centralizat al MIPE care conține toate informațiile despre proiectele finanțate din bani europeni. Aceasta permite investigarea rapidă a fraudei cu fonduri europene și monitorizarea completă a fiecărui proiect, fără întârzieri birocratice.

”E oficial: am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni, gestionată de ministerul pe care îl conduc. Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată. Asta înseamnă anchete mai rapide, mai bine fundamentate și, mai ales, un control mai bun al banilor publici. MySMIS este sistemul în care se regăsesc toate datele relevante despre proiectele de coeziune finanțate din fonduri europene: beneficiari, contracte, plăți, indicatori, stadiu de implementare. De acum înainte, procurorii și structurile de control vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu aceste proiecte, fără intermedieri, fără întârzieri și fără opacitate administrativă”, arată ministrul Dragoș Pâslaru pe pagina sa de Facebook.

MySMIS stochează toate informațiile relevante despre proiectele finanțate din fonduri europene:

Beneficiarii proiectelor

Contractele și plățile efectuate

Indicatorii de performanță și progresul implementării

Traseul complet al banilor, de la contractare până la ultima plată

Accesul direct al EPPO, DNA și DLAF îmbunătățește rapiditatea și calitatea anchetelor și contribuie la un control mai bun al banilor publici.

Ministrul Dragoș Pîslaru subliniază că fiecare euro utilizat incorect înseamnă resurse mai puține pentru spitale, școli și infrastructură. În același timp, statul oferă sprijin deplin celor care respectă regulile.

Prin această măsură, MIPE confirmă angajamentul său față de toleranța zero pentru fraudele cu fonduri europene și față de creșterea transparenței și responsabilității în gestionarea banilor publici.

Deschiderea completă a datelor către instituțiile de control va:

Reduce timpul de investigare a proiectelor suspecte Preveni fraudele și abuzurile în folosirea fondurilor europene Crește încrederea publicului în modul în care sunt gestionate proiectele finanțate din bani europeni Asigura o utilizare mai eficientă a resurselor pentru educație, sănătate și infrastructură

Aceasta este o măsură strategică pentru consolidarea integrității și transparenței în România, marcând un pas important pentru dezvoltarea responsabilă și eficientă a fondurilor europene.