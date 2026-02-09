Adrian Câciu susține că România se află la un pas de recesiune, iar acest risc este minimalizat în mod deliberat, în timp ce politicile economice recente sunt prezentate publicului într-o cheie înșelătoare. Fostul ministru afirmă că există un dublu standard în evaluarea performanțelor economice, în funcție de partidul aflat la guvernare, iar acest lucru creează percepții false în spațiul public.

În acest context, fostul oficial critică dur modul în care sunt prezentate recesiunile apărute sub guverne liberale, comparativ cu perioadele de creștere economică din mandatele social-democrate. Mesajul său vizează direct analiștii economici pe care îi consideră lipsiți de obiectivitate și de rigoare profesională.

„În viziunea unor analiști de carton, recesiunile (tehnice sau reale) care se petrec când sunt premieri de la PNL sunt chestiuni normale, chiar pozitive, eventual „V”-uri, care atestă „profesionalism” (în realitate, incompetența crasă, orice prost te poate băga în recesiune sau în criză). În viziunea acelorași analiști de carton, creșterile economice de 4%, de 3%, sau cele de 2%, care se petrec în timpul premierilor PSD reprezintă apocalipsa economică și faliment. Personal, nu dau doi bani pe valoarea acestor trompete”, scrie Câciu pe Facebook.

Fostul ministru subliniază că aceste interpretări influențează negativ percepția publică și pot justifica decizii economice greșite, cu efecte directe asupra stabilității financiare a țării.

Adrian Câciu afirmă că a avertizat public asupra riscului de recesiune încă din faze incipiente, însă semnalele sale au fost ignorate. În opinia sa, accentul pus exclusiv pe deficit, fără o înțelegere clară a structurii acestuia, a condus la politici fiscale pro-ciclice, cu impact negativ asupra economiei.

Fostul ministru explică faptul că majorările de taxe pe consum au fost implementate într-un moment nepotrivit, amplificând presiunile economice și reducând capacitatea de creștere. Lipsa unui buget adoptat la timp este indicată drept un alt factor major de vulnerabilitate.

„Când eu anunțam că va fi recesiune la final de an, ei erau cu deficitul în narativ și negau efectele tâmpeniei privind creșterea pro-ciclică a taxelor pe consum (accize și TVA). Erau cu deficitul în narativ, deficit pe care nici astăzi, dacă îi întrebi, nu știu să îl structureze (e din investiții și dobânzi, e din social, e structural, nu este). Am anunțat că România intră în zona periculoasă a recesiunii. Anii trecuți a fost evitată. Acum nu!”, avertizează fostul ministru.

În plus, acesta atrage atenția asupra pierderilor financiare generate de absența unui cadru fiscal-bugetar predictibil, care ar fi transmis investitorilor un semnal de stabilitate.

„Pentru că… măsuri proaste luate în ultimele șase luni. Chiar și faptul că nu avem buget ne duce la încă o piatră de moară agățată de gâtul economiei. 3 miliarde de euro am pierdut, ca țară, pentru că nu avem buget. Din cursul valutar și din diferențialul de dobânzi. Din lipsa unui cadru fiscal-bugetar pe care investitorii să îl cunoască”.

Criticile lui Adrian Câciu vizează și relația statului cu investitorii externi, precum și modificările legislative care, în opinia sa, favorizează pierderi suplimentare pentru economia națională. Fostul ministru susține că România a ratat oportunități de finanțare avantajoase și a permis externalizarea profiturilor fără protecții adecvate.

„Din lipsa împrumuturilor externe ieftine care se fac, de regulă, în ianuarie, când investitorii plasează restul de bani cu care au rămas din anul precedent. Asta nu spun analiștii de carton. Alte 3 miliarde le pierdem pentru că s-a abrogat interdicția de externalizare a veniturilor la multinaționale. Asta nu vă spun analiștii de carton”, continuă Câciu.

Acesta respinge ferm scenariile privind o posibilă retrogradare a României la categoria „junk”, pe care le consideră nefondate și propagate din lipsă de competență sau din interese ascunse. În același timp, fostul ministru critică modul superficial în care sunt prezentate riscurile legate de fondurile europene și de stabilitatea politică.

„Să nu cumva să supere pe potențialii viitori stăpâni (plătitori de consultanță). Ne mai spuneau că intrăm în junk dacă nu ne sinucidem economic. Nu am avut niciodată, în ultimii 15 ani, acest pericol și numai cineva care habar nu are să negocieze cu agențiile de rating poate susține o asemenea tâmpenie. I-aș provoca să arate structura datoriei externe și care sunt investitorii străini care ar fi loviți direct de o retrogradare la «junk». Poate ar observa că ar fi tocmai acei investitori care provin din aceeași zonă cu agențiile de rating. Ne mai spuneau că pierdem fonduri europene. Nici unul nu a deschis vreun regulament european să vadă etapele privind sancțiunile pe fonduri europene (anul I, avertisment, anul II amendă de 0,5% din PIB, anul III, suspendare angajamente viitoare, anul IV suspendare plăți). Ar fi imposibil, având în vedere structura deficitului (creat pe investiții care au vârf doar 2 ani, dar și pe cheltuieli ridicate cu dobânzile datorate refuzului BCE de intervenție pe dobânzile din țările vecine războiului). Practic, ori suferă de sindromul Stockholm, ori au o lipsă de respect crasă față de domeniul de analiză sau de cetățeni. Ne mai spun că, dacă ne luăm de Bolojan, avem instabilitate politică și cresc dobânzile. Na, de când mă iau de Bolojan, dobânzile au scăzut cu 12%, de la 7,5% la 6,6%. Ce e rău în tot zgomotul ăsta? Că oameni superficiali, care se vând ieftin (a se vedea cifrele de afaceri ale firmelor pe care le conduc), se adresează altor oameni superficiali, unii dintre ei politicieni, care nu ar deschide o carte de economie sau de finanțe, dar care rostogolesc tâmpeniile analiștilor de carton. Creează percepții și cresc ura față de partidele de la putere. De fapt, hrănesc extremismul fără să conștientizeze”, a mai scris Câciu.

În finalul mesajului său, Adrian Câciu avertizează asupra efectelor sociale ale discursului alarmist și superficial, pe care îl consideră periculos pentru coeziunea societății și pentru încrederea publicului în politicile economice.