Constantin Toma a declarat că judecătorii susținuți de PSD la Curtea Constituțională a României (CCR) au contribuit decisiv la blocarea unei hotărâri privind pensiile magistraților. În opinia sa, indiferent de explicațiile oficiale oferite public, votul din CCR a fost unul politic și nu servește interesului general.

Primarul a spus că situația este cu atât mai gravă cu cât nemulțumirea populației este deja ridicată, atât din cauza taxelor și impozitelor mari, cât și din cauza percepției de nedreptate legată de pensiile speciale.

El a criticat faptul că magistrații pot ieși la pensie la vârste foarte mici, în plină maturitate profesională, în timp ce sistemul judiciar se confruntă cu un deficit semnificativ de personal.

Toma a făcut referire și la informațiile potrivit cărora lipsesc aproximativ 759 de magistrați din sistem, situație care, în opinia sa, va duce la întârzieri și mai mari în actul de justiție.

„Evident, au jucat partinic. Indiferent ce se spune, inclusiv ultimul, domnul Busuioc, pe care l-am apreciat pentru că n-a mai făcut ce făcea Văcăroiu, în sensul în care nu mai dădea teme – băi execută-i pe aia și veniți cu cât mai mulți bani. Dar evident, a fost un vot politic și e un vot politic acolo și nu e deloc în regulă. Deci în momentul ăsta țara e condusă de Curtea Constituțională și nu este deloc în regulă. Lumea este supărată pe taxele și impozitele mari. Dar este supărată și pentru nedreptățile care se întâmplă în această țară. Inclusiv acum cu pensiile astea s-a constatat că au crescut tot pensiile specialilor. Suntem nebuni efectiv, nu se poate așa ceva. Să ies la 48 de ani în plină maturitate profesională și ei spun acum judecătorii, am văzut zilele trecute o informație, că au o gaură de vreo 759 de magistrați care lipsesc din sistem și vezi doamne se va întârzia și mai mult”, a declarat Constantin Toma la Digi24.

Curtea Constituțională a decis vineri, 16 ianuarie 2026, să amâne pentru a patra oară pronunțarea asupra constituționalității legii care modifică pensiile magistraților. Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii au invocat necesitatea unei analize mai aprofundate a problemelor juridice și a documentelor depuse de autorul sesizării.

Pronunțarea pe obiecția formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție a mai fost amânată pe 10, 28 și 29 decembrie. Ultimele două amânări au fost cauzate de lipsa cvorumului, după ce patru judecători susținuți de PSD au părăsit ședința și nu au mai revenit. Pentru adoptarea unei decizii este nevoie de minimum șase judecători.

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat anterior că întreruperea deliberărilor este legală dacă este cerută procedural de un judecător și justificată prin necesitatea unei studieri mai atente a cauzei. Ea a precizat că solicitarea unui studiu de impact de la Guvern nu este relevantă în analiza constituționalității legii.

Cei patru judecători propuși de Partidul Social Democrat – Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – au transmis anterior o poziție comună, în care au susținut că prezența lor la ședința CCR ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri pe care o consideră neconformă cu legea și cu regulamentul Curții.