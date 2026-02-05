Dacian Dragoș, judecător al Curții Constituționale a României, vizat de o cerere de suspendare din funcție pe motiv că nu ar îndeplini condiția de experiență profesională, susține că îndeplinește cu mult cerințele prevăzute de Constituție.

Acesta afirmă că are peste 23 de ani de activitate în domeniul juridic și consideră că demersurile judiciare inițiate împotriva sa fac parte dintr-o luptă politică mai amplă, în care ținta reală ar fi președintele României, Nicușor Dan, cel care l-a numit judecător la CCR.

Dacian Dragoș a explicat că experiența sa profesională depășește pragul minim de 18 ani cerut pentru ocuparea funcției de judecător constituțional. Acesta a arătat că activează de peste două decenii în mediul universitar, în cadrul Universității Babeș-Bolyai, unde predă drept și coordonează doctorate.

În opinia sa, CV-ul său a fost analizat selectiv, fiind omise elemente esențiale care demonstrează vechimea sa în domeniul juridic.

Judecătorul CCR a susținut, în cadrul unei emisiuni la Antena 3, că interpretarea potrivit căreia ar fi necesară o vechime exclusivă în anumite ramuri ale științelor juridice nu ar fi conformă cu spiritul Constituției.

Dacian Dragoș a subliniat că cerința fundamentală este cunoașterea și exercitarea dreptului, domeniu în care a activat constant timp de peste 25 de ani. Din acest motiv, el consideră că argumentele invocate pentru suspendarea sa nu sunt de natură profesională, ci urmăresc un alt scop.

Referindu-se la modul în care au fost inițiate și derulate procedurile judiciare, Dacian Dragoș a atras atenția asupra faptului că au fost ignorate termene procedurale esențiale, aspect care, în opinia sa, ar putea fi observat de orice jurist de bună credință. El a apreciat că aceste elemente întăresc ideea existenței unui conflict politic deschis, în care el ar fi doar o victimă colaterală.

„Am chiar mai mult de 18 ani de experiență, am 23 de ani la Babeș Bollyai, CV-ul meu cred că a fost citit selectiv, s-a trecut peste anumite lucruri care sunt evidente acolo. S-a trecut peste faptul că sunt la doctorat la UBB, că am doctoranzi pe care îi coordonez. CCR a interpretat în sensul acesta, că este nevoie de vechime în științe juridice. Cerința din Constituție este să știi drept, iar eu numai asta am făcut. Am peste 25 ani de experiență, în acest domeniu, în domeniul juridic. Strict vorbind despre aceste procese, uitându-ne când și cum au fost începute, faptul că s-a sărit peste orice termene. Orice jurist de bună credință poate să vadă lucru. Sigur, poate se vrea o lovitură dată celui care m-a numit în funcție, este cu siguranță un război politic. Eu sunt victimă colaterală, este luptă politică pe față, nu sunt eu ținta. Indirect poate să fie și acest lucru, să fie ținta domnul Nicușor Dan. Eu cred că în România mai există judecători decenți și am încredere că vor lua o decizie corectă. Văzând ce se întâmplă pe scena societății și văzând această luptă între cei care acceptă unele situații constituționale și unii care nu le acceptă, te poți gândi la o bătălie politică”, a afirmat Dacian Dragoș.

Întrebat despre suprapunerea termenelor de judecată de la Curtea de Apel București cu cele de la Curtea Constituțională, Dacian Dragoș a precizat că evită să speculeze și că încearcă să nu alimenteze teorii conspiraționiste. Acesta a afirmat că preferă să creadă că există o motivație strict juridică în spatele stabilirii acestor termene, chiar dacă contextul general din România favorizează apariția suspiciunilor.

Judecătorul CCR a declarat că nu se așteaptă să fie suspendat din funcție și că, în eventualitatea unei astfel de decizii, explicațiile ar depăși cadrul instituțional al Curții Constituționale. El a subliniat că nu crede în existența unor manevre judiciare menite să ducă la îndepărtarea unui judecător CCR și că are încredere în integritatea sistemului de justiție.

„Eu nu pot să speculez asupra termenelor. Eu chiar cred că în spate este o motivație juridică și încerc să nu mă gândesc la o teorie a conspirației (…) Sigur, suntem în România și asta ne ocupă tot timpul. Sincer, nu mă aștept să fiu suspendat din funcție. Dacă aș fi suspendat, o astfel de decizie înseamnă că există o explicație care mă depășește pe mine, ar fi ceva care nu ține de CCR și de prezența mea acolo (…) Nu cred că există astfel de manevre în justiție ca să dea jos un judecător de la CCR, nu cred că cineva s-ar coborî să facă astfel de lucruri”, a afirmat Dacian Dragoș.

Dacian Dragoș a confirmat că a avut o discuție scurtă cu președintele Nicușor Dan, în contextul apărării decretului prezidențial de numire.

Dialogul a vizat coordonarea apărărilor, având în vedere că ambele părți susțin același act administrativ. El a precizat că președintele l-a întrebat dacă există elemente în CV care ar putea sprijini apărarea și i-a transmis că îl susține în totalitate.

„Am avut o convorbire scurtă cu domnul Nicușor Dan, a fost o discuție scurtă pentru a ne coordona apărările pentru că apărăm același decret prezidențial. M-au întrebat dacă există ceva în CV-ul meu, care ar ajuta la apărare. Președintele mi-a și spus că mă susține în totalitate, că m-a numit pentru 9 și așa vrea să rămână. Eu sunt încrezător că lucrurile se vor rezolva, iar domnul președinte e normal să fie relaxat pentru că n-a greșit cu nimic”, a afirmat judecătorul.

Dacian Dragoș a mai arătat că șeful statului consideră că nu a greșit cu nimic în procesul de numire și că mandatul acordat este pentru nouă ani, așa cum prevede legea. Judecătorul s-a declarat încrezător că situația se va clarifica în favoarea sa și că președintele nu are motive de îngrijorare.

La finalul anului trecut, avocata Silvia Uscov a depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a executării decretului prezidențial de numire a lui Dacian Dragoș la CCR, precum și a hotărârii Senatului privind numirea lui Mihai Busuioc în aceeași instituție.

Instanța a amânat de două ori pronunțarea, iar în dosar a fost formulată și o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, respinsă ca neîntemeiată. Eventualul recurs va fi judecat odată cu fondul cauzei, iar o decizie ar putea veni cu aproape două săptămâni înainte ca CCR să se pronunțe asupra pensiilor de serviciu ale magistraților.