Nicușor Dan a scris pe Facebook că americanii nu întorc spatele României și că sprijinul acestora poate fi considerat la fel de solid ca până acum, în ceea ce privește securitatea și stabilitatea regională.

„Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, a scris el pe Facebook.

„Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre. Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în fața oricăror potențiale amenințări”, a mai scris șeful statului.

