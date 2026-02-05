Bogdan Comaroni a subliniat în podcastul de pe canalul de YouTube „HAI România!” că analizează de mai multe zile raportul respectiv și că documentul aparține unei comisii din Congresul SUA. Conform concluziilor din raport, nu există dovezi clare care să susțină ideea unei imixtiuni rusești în procesul electoral din România. În schimb, raportul indică existența unor presiuni exercitate de Comisia Europeană, sugerând că deciziile majore legate de alegeri ar fi fost luate la Bruxelles.

Jurnalistul a explicat că această concluzie confirmă opiniile exprimate de-a lungul ultimului an în cadrul emisiunilor, potrivit cărora decizia anulării alegerilor nu a fost una internă, ci a venit din exterior. Ca argument, el a amintit faptul că, după validarea inițială a primului tur de scrutin de către Curtea Constituțională, situația părea stabilă, fără reacții imediate din partea instituțiilor statului. Ulterior, președintele Klaus Iohannis a intervenit direct, convocând Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar în spațiul public au apărut rapid teme precum influența TikTok și alte elemente deja cunoscute.

„Eu de trei zile vorbesc de raportul ăsta. În principiu, ce se spune? Că e un raport al comisiei. Spune că, practic, nu s-a făcut dovada imixtiunii rușilor și apare că dimpotrivă au fost presiuni făcute de Comisia Europeană. Practic, s-a decis de la Bruxell, ceea ce noi am tot zis în emisiunile astea. Cred că de un an spunem că de la Bruxelles s-a decis și am avut ca bază mult mai logică, noi trăind aici, că imediat după ce în prima fază se validase primul tur, tot de același CCR, ăia dormeau toți liniștiți. S-a trezit din somn Iohannis, pe firul scurt și a venit, a convocat, a făcut CSAT, pac pac, TikTok, toate poveștile alea de le știm”, a explicat Bogdan Comaroni.

În continuarea analizei, Comaroni a afirmat că, din interiorul României, se conturase ideea că presupusa implicare rusă era, de fapt, legată de actori politici interni, în special din zona liberală. Totodată, el a susținut că ar fi existat și o componentă americană, Statele Unite preferând la acel moment un anumit joc geopolitic, prin care partea suveranistă din România ar fi fost sacrificată în favoarea intereselor din Polonia.

„Tot noi, de aici, știam că până la urmă se dovediseră că rușii erau peneliștii, ba chiar se dovediseră că era și o parte americană care la un moment dat intrase prin zonă și că a fost jocul respectiv pe care Statele Unite l-a preferat la acel moment, încât să cedeze partea suveranistă din România intereselor din Polonia. Au renunțat și la Bucharest Nine din punct de vedere militar, la toate construcțiile făcute de la Bruxelles, că de fapt de la alea au renunțat, construcțiile făcute de la Bruxelles împreună cu Iohannis, Ciolacu, cu toți băieții de aici. După care, în România au urmat la putere useriștii. Am făcut așa, un mic rezumat pentru ca să aflăm că americanii au decis că aici alegerile au fost făcute prin imixtiune de la Bruxelles și că președintele pe care îl avem noi e ilegitim”, a mai spus Comaroni.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.