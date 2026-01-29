Ilie Bolojan a precizat într-o postare realizată pe Facebook că, pe parcursul celor două zile de întâlniri din capitala Germaniei, agenda discuțiilor a fost una importantă pentru România, vizând domenii esențiale precum securitatea, economia și respectul față de comunitățile românești. Premierul a subliniat rolul major al Germaniei, pe care o consideră cel mai important partener economic al României și un actor-cheie pentru viitorul Europei.

„În cele două zile de întâlniri la Berlin, am avut o agendă importantă pentru România: securitate, economie și respect pentru comunitățile noastre. Germania este cel mai important partener economic al României și un actor-cheie pentru tot ce înseamnă viitorul Europei. Întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz a fost despre cum putem aprofunda colaborarea în apărare, industrie și energie. Ieri s-a semnat un memorandum de cooperare în domeniul apărării care înseamnă mai mult decât modernizarea Armatei României, înseamnă cercetare, producție, exerciții comune și o colaborare mai strânsă pe flancul estic și la Marea Neagră”, a scris Bolojan pe Facebook.

„La Parlamentul federal am discutat despre securitate, digitalizare și despre cum putem lucra mai bine împreună la nivel parlamentar. România și Germania sunt pe poziții convergente în dosarele europene și internaționale. Discuțiile pe teme economice, inclusiv cu Camera Germană de Comerț și Industrie, au plecat de la realitatea că mii de companii germane sunt deja în România, acestea având peste 200.000 de angajați români”, a mai scris premierul.

„Am vorbit despre extinderea investițiilor existente, despre integrarea României în noi lanțuri de producție, calificarea forței de muncă și ce trebuie făcut pentru ca aceste investiții să crească în continuare. E o relație pe care vrem să o dezvoltăm în mai multe sectoare, într-o Europă care trebuie să rămână competitivă”, a scris Bolojan.

„M-am întâlnit și cu o parte din românii noștri din Germania. Oameni care țin comunitățile închegate, din asociații civice, mediul de afaceri, educație, biserică, mediul universitar și din zona socială. Sunt cei care lucrează zi de zi cu românii de aici, de la integrarea pe piața muncii până la educație și sprijin pentru familii. Am vorbit deschis despre ce probleme există și unde statul poate face mai mult”, a transmi Bolojan.

„Am avut o întâlnire importantă cu Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, și am depus o coroană la Memorialul Evreilor Uciși în Europa. A fost un gest de respect pentru comemorarea victimelor Holocaustului. În România, educația despre Holocaust și combaterea antisemitismului sunt parte a politicilor publice. Vizita de la Berlin a întărit parteneriatele economice și strategice. I-am adresat cancelarului Merz invitația de a veni la București, ca să continuăm discuțiile și să ducem proiectele comune mai departe”, a conchis Bolojan.

