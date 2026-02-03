Sesizarea a fost transmisă Curții Constituționale la data de 3 februarie și vizează certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, potrivit documentului oficial înaintat CCR .

În motivarea excepției, Avocatul Poporului arată că neplata primei zile de concediu medical nu reprezintă o simplă modificare tehnică a modului de calcul, ci o atingere directă adusă dreptului la protecție socială și dreptului la ocrotirea sănătății, garantate de Constituție. Instituția subliniază că indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă face parte din categoria drepturilor de asigurări sociale de sănătate, iar statul are o obligație pozitivă de a asigura plata acestor prestații atunci când riscul de boală se produce.

Potrivit documentului, diminuarea indemnizației afectează chiar substanța dreptului, în condițiile în care asigurații achită integral contribuția la sănătate, dar nu beneficiază integral de prestația aferentă riscului asigurat.

Un argument central al sesizării privește natura contribuției de asigurări sociale de sănătate, care are destinație precisă. Avocatul Poporului susține că refuzul plății primei zile de concediu medical, în condițiile menținerii cotei de contribuție, deturnează scopul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și transformă contribuția într-un „impozit mascat”, lipsit de contraprestație.

În acest context, instituția arată că indemnizația de concediu medical are caracter patrimonial, fiind rezultatul unor contribuții obligatorii, iar neplata primei zile transferă asupra asiguratului riscul social pentru care acesta a contribuit anticipat, fără o justificare obiectivă și rezonabilă.

Avocatul Poporului atrage atenția și asupra afectării principiului securității juridice, arătând că persoanele asigurate au o așteptare legitimă ca regulile sistemului de asigurări sociale să fie stabile și previzibile. Modificarea condițiilor de acordare a protecției sociale prin ordonanță de urgență ar rupe acest echilibru și ar submina încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Documentul susține că schimbarea „termenilor” protecției sociale printr-un act normativ adoptat în regim de urgență nu respectă cerințele de claritate și previzibilitate impuse de Constituție.

În sesizare se arată că măsura nu trece testul proporționalității, fiind una nediferențiată, care îi afectează în egală măsură pe asigurații de bună-credință și pe cei suspectați de eventuale abuzuri. Avocatul Poporului subliniază că statul dispune de instrumente mai puțin intruzive pentru combaterea fraudelor, precum controalele administrative, fără a reduce automat veniturile tuturor salariaților aflați în concediu medical.

Impactul este descris ca fiind deosebit de sever pentru salariații cu venituri mici și pentru pacienții cronici care depind de concedii medicale repetate. Pierderea venitului aferent unei zile poate influența accesul la medicamente sau tratamente, transformând o măsură bugetară într-o barieră în exercitarea dreptului la sănătate.

În final, Avocatul Poporului susține că Guvernul nu putea adopta o asemenea soluție prin ordonanță de urgență, întrucât Constituția interzice emiterea unor astfel de acte normative atunci când acestea afectează drepturi și libertăți fundamentale. Pe acest temei, instituția solicită Curții Constituționale admiterea excepției și constatarea neconstituționalității prevederilor contestate din OUG nr. 91/2025.