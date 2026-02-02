Alexandru Rogobete a explicat motivele care au stat la baza introducerii acestei măsuri. Ministrul a recunoscut că decizia este una dură, însă a subliniat că a fost necesară pentru a limita abuzurile din sistemul concediilor medicale.

Potrivit acestuia, după introducerea unor controale mai stricte în anul precedent, statul a reușit să economisească aproximativ 120 de milioane de lei lunar. Sumele economisite au fost redirecționate către medicamente compensate și alte servicii medicale. Ministrul a arătat că problema nu ține de cazuri izolate, ci de milioane de zile de concediu medical acordate inclusiv în perioadele cu sărbători legale și punți, ceea ce a generat costuri foarte mari pentru sistemul de sănătate.

„Fenomenul este mai complex aici decât pare. Sigur că e abruptă decizia cu prima zi de concediu neplătit, dar dacă e să discutăm puțin de ce s-a întâmplat anul trecut, după ce am inclus primele măsuri și primele controale serioase în componenta asta de concedii medicale, să știți că am economisit 120 de milioane de lei pe lună, care se revăd în medicamente compensate sau în alte servicii medicale”, a spus Rogobete la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Alexandru Rogobete a explicat că aceste concedii medicale nejustificate ajungeau să coste anual aproximativ 1,5 miliarde de lei, afectând direct resursele destinate pacienților care au cu adevărat nevoie de tratament. El a menționat că fenomenul îmbolnăvirilor subite apărea frecvent înaintea unor zile libere importante, precum Sfânta Maria sau Ziua Copilului.

„Eu am fost pus în postura, plastic vorbind, să iau de la gura bolnavului care are nevoie, din spital, ca să plătesc concediile inventate ale unora. Erau milioane de zile de concedii inventate care ne costă cam un miliard și jumătate pe an. Acele punți înainte de Sfânta Maria, înainte de Ziua Copilului, se îmbolnăvesc subit”, a mai spus Rogobete.

În ceea ce privește aplicarea măsurii fără a afecta pacienții vulnerabili, ministrul a admis că este imposibil ca efectele negative să fie eliminate complet. Cu toate acestea, autoritățile analizează introducerea unor excepții pentru pacienții cronici, inclusiv pentru cei oncologici sau pentru alte boli grave, unde concediul medical nu poate fi pus sub semnul întrebării.

Ministrul Sănătății a mai subliniat că România nu este un caz singular în Europa, menționând că și în alte state, precum Spania sau Belgia, primele zile de concediu medical fie nu sunt plătite, fie sunt compensate doar parțial.

„Încercăm să reducem damage-ul cât se poate de mult, motiv pentru care o să mai fie nuanțată această decizie, și anume că pacienții cronici – cancer, de exemplu -, sau alte boli, unde este evident că concediul medical nu este inventat, să fie exceptați”, a explicat ministrul.

În cadrul aceleiași intervenții, Alexandru Rogobete a abordat și tema impactului rețelelor sociale asupra sănătății mentale. Acesta a precizat că nu susține interzicerea platformelor sociale în școli, ci consideră necesar un control mai riguros al conținutului distribuit, subliniind că problemele de sănătate mentală reprezintă o chestiune de sănătate publică.

„Sănătatea mentală și problemele din această zonă sunt apanajul Ministerului Sănătății, pentru că sunt o problemă de sănătate publică. Nu mă implic în interzicere, pentru că nu sunt de acord cu interzicerea. Cred că noi ar trebui să controlăm mai mult conținutul”, a declarat Rogobete.

De asemenea, ministrul a atras atenția asupra nivelului ridicat de dezinformare din mediul online, inclusiv în domeniul medical.