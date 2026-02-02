Măsurile din pachetul de solidaritate propus de PSD trebuie să fie incluse direct în bugetul de stat pe anul 2026, nu asumate separat printr-un pachet legislativ în Parlament. Aceasta este poziția exprimată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a explicat că aceste măsuri vor fi finanțate din buget și vor face parte integrantă din construcția bugetară pentru anul viitor.

Liderul social-democrat a subliniat că, în acest moment, discuțiile sunt concentrate pe negocierea tuturor componentelor, iar pentru celelalte pachete – reforma administrației și relansarea economică – se așteaptă o clarificare din partea Guvernului privind procedura de adoptare.

„Acestea sunt măsuri care trebuie să fie prinse în buget, cele legate de solidaritate. Deci nu va fi un pachet asumat în Parlament, sunt măsuri finanţate prin bugetul de stat. Dacă vă referiţi la pachetele de administraţie locală şi centrală plus pachetul de reforme, în acest moment suntem, aşa cum bine ştiţi, închişi cu negocierile pe tot, într-un final şi aşteptăm din partea Guvernului să vină cu procedura pe care doreşte să o aplice”, a declarat Sorin Grindeanu luni, 2 februarie.

Sorin Grindeanu a precizat că nu există încă un răspuns clar legat de posibilitatea ca pachetele de reformă a administrației, atât la nivel local, cât și central, precum și cel de relansare economică, să fie adoptate prin ordonanță de urgență. Totuși, acesta a arătat că PSD nu se opune unei astfel de soluții, în măsura în care Guvernul va decide această procedură și va aplica ambele pachete în mod concomitent.

„Dacă se poate a fi aprobate prin ordonanţă de urgenţă, nu avem nimic împotrivă. Ambele, concomitent”, a afirmat Grindeanu.

În ceea ce privește calendarul adoptării bugetului de stat pe 2026, președintele PSD a arătat că responsabilitatea principală revine Ministerului Finanțelor.

Sorin Grindeanu a explicat că a avut deja loc o primă rundă de discuții cu toate ministerele, iar limitele bugetare pentru fiecare instituție au fost stabilite și comunicate recent. În opinia sa, Ministerul Finanțelor ar trebui să finalizeze procedurile până la finalul lunii, chiar dacă termenul este unul întârziat.

Grindeanu a atras atenția că trimiterea bugetului în Parlament la sfârșitul lunii este foarte târzie și poate crea dificultăți în procesul de dezbatere și adoptare. Cu toate acestea, speră ca documentul să ajungă totuși în legislativ într-un interval rezonabil.

„A avut loc o primă discuţie, cu toate ministerele. S-au dat, dacă nu mă înşel, săptămâna trecută, limitele bugetare pe fiecare minister în parte. Eu cred că pe finalul acestei luni ar trebui să-şi termine procedurile. Târziu, dar ar trebui să-şi termine procedurile Ministerul de Finanţe şi să vină cu bugetul în Parlament”, a completat Sorin Grindeanu.

Referindu-se la discuțiile privind reducerile bugetare, Sorin Grindeanu a transmis că abordarea trebuie să fie una echilibrată și bine gândită.

El a considerat că discursul despre tăieri masive, concedieri și reduceri drastice a fost excesiv în ultimele luni și că este nevoie de o abordare mai așezată. Potrivit acestuia, statul trebuie, într-adevăr, să își reducă cheltuielile acolo unde este posibil, iar PSD este dispus să fie partener în astfel de demersuri.

Liderul social-democrat a arătat că una dintre soluții este comasarea instituțiilor care nu își mai justifică existența sau care se suprapun în atribuții.

„Această apocalipsă a tăierilor, a datului afară, a reducerilor e o treabă pe care crede că trebuie să o gândească mult mai aşezat de acum înainte. Asta nu înseamnă că statul nu trebuie să-şi reducă cheltuierile, acolo unde poate să facă acest lucru şi suntem parteneri în aceste demersuri. Statul trebuie să comaseze instituţii care nu îşi găsesc absolut de acord. Doar că eu cred că s-a apăsat mai mult decât e cazul în aceste luni şi de aceea noi am şi venit cu aceste propuneri şi sunt propuneri care încearcă să îmbunătăţească viaţa românilor, în special a românilor cu venituri mici”, a declarat Sorin Grindeanu în conferința de presă susținută astăzi.

Totuși, șeful PSD a subliniat că aceste măsuri trebuie să aibă ca obiectiv final îmbunătățirea vieții românilor, în special a celor cu venituri mici, și nu agravarea situației acestora. În opinia sa, guvernarea trebuie să fie ghidată de dorința de a face bine cetățenilor, nu de a le face viața mai dificilă.

„Dacă sunt unii, nu m-am referit la cineva anume, dar dacă sunt oameni care nu sunt ghidaţi de acest principiu, cred eu, normal, de a guverna pentru români, pentru a face viaţa mai bună românilor, nu mai rea, atunci nu are rost să guvernezi”, a încheiat Sorin Grindeanu.

În acest context, Grindeanu a menționat și o posibilă modificare legată de contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pensii. El a explicat că este analizată o propunere privind eliminarea CASS pentru pensiile de până la 3.300 de lei, în condițiile în care, în prezent, plafonul este de 3.000 de lei, iar inflația de anul trecut a fost de aproximativ 10%.