România a pierdut un mare actor. Teatrul și cinematografia încă suferă după el

Șase ani s-au scurs de la dispariția lui Șerban Celea, actorul român care a trecut cu naturalețe de la marile scene ale teatrelor din București la producții internaționale de succes. A jucat alături de nume importante, a dat viață unor personaje memorabile și și-a împrumutat vocea filmelor, documentarelor și teatrului radiofonic.

Pe 20 august 2026 se împlinesc șase ani de la moartea actorului român Șerban Celea, una dintre figurile apreciate ale teatrului și cinematografiei românești. Artistul a decedat la București, pe 20 august 2020, la vârsta de 68 de ani. A murit după o luptă cu cancerul, o boală incurabilă.

Moartea sa a încheiat o carieră de peste patru decenii, desfășurată atât în teatrul românesc, cât și în cinematografia națională și internațională. La șase ani de la dispariție, Șerban Celea rămâne cunoscut pentru rolurile sale de pe scenele din România, dar și pentru numeroasele apariții în producții cinematografice străine.

Șerban Celea a absolvit în 1975 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, unde a fost student la clasa marelui actor Amza Pellea. După terminarea studiilor, și-a început cariera artistică pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț.

Ulterior, actorul s-a stabilit în București, unde a devenit una dintre prezențele emblematice ale Teatrului „Bulandra”. În paralel, a evoluat și pe scena Teatrului de Comedie. De-a lungul carierei teatrale, Șerban Celea a lucrat sub îndrumarea unor regizori români importanți, printre care Liviu Ciulei, Alexandru Tocilescu și Cătălina Buzoianu.

În cinematografia românească, actorul a interpretat personaje în mai multe producții devenite titluri de referință. Printre filmele în care a jucat se numără „Trandafirul galben”, din 1982, „Balanța”, din 1992, „Cel mai iubit dintre pământeni”, din 1993, „Craii de Curtea-Veche”, din 1996, și „Terminus Paradis”, lansat în 1998.

Activitatea sa în studiourile de film din România, printre care Castel Film și MediaPro, precum și buna cunoaștere a limbii engleze i-au oferit posibilitatea de a lucra și în numeroase producții internaționale. Șerban Celea a jucat în zeci de filme americane și europene, printre acestea aflându-se „The Zero Theorem”, regizat de Terry Gilliam, și „Van Wilder 2: The Rise of Taj”. Actorul a apărut, de asemenea, în lungmetraje aparținând unor francize fantasy și de acțiune.

Șerban Celea s-a remarcat și prin activitatea sa din afara platourilor de filmare și a scenelor de teatru. A fost o prezență constantă în teatrul radiofonic, unde și-a pus vocea în slujba mai multor producții. Totodată, s-a făcut remarcat ca narator de documentare și ca voce în dublaje de film.