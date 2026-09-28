Doliu fără margini: Un geniu al literaturii polițiste a murit. Românii i-au citit cărțile cu sufletul la gură

Lumea literaturii polițiste pierde unul dintre autorii săi cunoscuți. Romancierul și scenaristul scoțian Peter May a murit, lăsând în urmă aproximativ 30 de romane și milioane de cititori. Cartea care i-a adus celebritatea, „The Blackhouse”, a transformat peisajele misterioase ale Scoției într-un reper al genului.

Romancierul şi scenaristul scoţian Peter May a murit. A decedat la onorabila vârstă de 74 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut luni, 26 septembrie 2026, de Editura Rouergue, care îi publică volumele în Franţa. Editura franceză a transmis că Peter May era un om extrem de sensibil, profund empatic, atent şi de o bunătate extremă, descriindu-l totodată drept un om deosebit de creativ.

Peter May se număra printre cei mai populari autori străini de romane poliţiste în Franţa. Danielle Dastugue, fondatoarea editurii Rouergue, declarat pentru agenția de presă AFP, în anul 2023, că „The Blackhouse” reuneşte personaje remarcabile şi peisaje impresionante. Ea considera că Peter May a fost, probabil, un precursor al valului scandinav, înscriindu-se în această tendinţă a literaturii poliţiste.

Peter May s-a născut la 20 decembrie 1951, la Glasgow, în Scoția. A crescut într-o familie care i-a încurajat pasiunea pentru scris încă de la o vârstă fragedă. Prima sa poveste scurtă a fost scrisă la doar 4 ani. Tatăl său a fost profesor de limba engleză.

Peter May a urmat studii de specialitate în jurnalism și a absolvit certificatul oferit de National Council for the Training of Journalists (NCTJ) din Marea Britanie.

Și-a început cariera în presă la vârsta de 21 de ani, în 1971. A lucrat ca reporter și redactor de investigație pentru publicații scoțiene precum „Paisley Daily Express”, „The Scotsman” și „Glasgow Evening Times”. Etapa jurnalistică a durat până în 1978.

La vârsta de 26 de ani, în 1978, Peter May a publicat primul său roman, „The Reporter”. BBC a achiziționat drepturile pentru carte și i-a cerut să o adapteze într-un serial dramatic, „The Standard”. Experiența l-a determinat să renunțe la presa scrisă și să se dedice scenariilor de televiziune.

Între 1978 și 1996, Peter May a devenit unul dintre cei mai prolifici scenariști de televiziune din Marea Britanie. A fost creatorul sau scenaristul principal al unor producții precum „Squadron”, „Take the High Road” și „Machair”.

Pentru „Take the High Road”, Peter May a scris peste 200 de episoade și a editat alte aproximativ 700. „Machair” a devenit prima producție TV majoră filmată în limba gaelică scoțiană.

Din 1996, Peter May s-a concentrat asupra carierei literare, iar succesul internațional avea să vină în special odată cu „The Lewis Trilogy”. Seria este alcătuită din romanele „The Blackhouse”, cunoscut și sub titlurile „Omul din Insula Lewis” sau „Casa de pe stâncă”, „The Lewis Man” și „The Chessmen”. Acțiunea este plasată în Insulele Hebride, iar trilogia i-a adus un succes important în rândul criticilor și cititorilor din mai multe țări.

O altă serie importantă din opera sa este „China Thrillers”, formată din șase romane polițiste scrise după cercetări amănunțite realizate la Beijing și Shanghai. Datorită atenției acordate detaliilor de medicină legală, Peter May a devenit membru de onoare al Asociației Scriitorilor de Literatură Polițistă din Beijing, fiind singurul autor occidental care a primit această distincție.

Peter May a scris și seria „Enzo Files”, centrată pe investigațiile profesorului de biologie criminalistică Enzo Macleod în Franța. Printre romanele sale individuale se numără „Entry Island”, „Coffin Road”, „Runaway”, „A Winter Grave” și „Lockdown”. „Lockdown” a fost scris în 2005 și prezintă o pandemie globală care afectează Londra. Manuscrisul a fost refuzat inițial de editori, care l-au considerat nerealist, însă romanul a fost publicat în 2020, când a devenit bestseller internațional.

În total, cărțile lui Peter May s-au vândut în peste 12 milioane de exemplare la nivel mondial.

De-a lungul carierei sale, Peter May a primit numeroase premii și distincții literare și jurnalistice. În 1973, a primit Fraser Award, fiind desemnat Scottish Young Journalist of the Year.

În 1996, a obținut premiul pentru cel mai bun serial TV dramatic la International Celtic Film and Television Festival pentru „Machair”. În 2006, romanul „The Firemaker” i-a adus Prix Elle Grand Prix, în Franța, iar în 2007 a primit Prix Intramuros, acordat prin vot de juriile formate din deținuți ai penitenciarelor franceze.

În 2011, Peter May a primit Cezam Prix Littéraire Inter CE pentru „The Blackhouse”, iar în 2012, „The Lewis Man” a fost recompensat cu Grand Prix des Lecteurs du Télégramme.

În 2013, „The Blackhouse” a primit Barry Award pentru cel mai bun roman polițist al anului și Macavity Award, ambele în Statele Unite ale Americii. În 2014, Peter May a primit Deanston Scottish Crime Novel of the Year, acordat în cadrul Bloody Scotland, precum și ITV Crime Thriller Book Club Best Read pentru „Entry Island”.

În 2021, Crime Writers’ Association i-a acordat CWA Dagger in the Library, distincție dedicată întregii sale opere și popularității sale în rândul cititorilor. În 2024, a primit Palle Rosenkrantz Prize, acordat în Danemarca pentru cel mai bun roman de ficțiune polițistă al anului.

În 2025, Peter May a primit Grand Prix de Littérature Policière, considerat cel mai prestigios premiu francez dedicat literaturii polițiste.