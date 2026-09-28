UE adoptă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Moscova, acuzată de deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni

Uniunea Europeană a impus luni, 26 septembrie 2026, noi sancțiuni împotriva a 17 entități și zece indivizi implicați în deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni. Măsurile vizează inclusiv activități de asimilare și îndoctrinare, fiind adoptate la Bruxelles și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 26 septembrie 2026, măsuri restrictive împotriva a încă 17 entități și zece indivizi implicați în acțiuni de subminare sau amenințare a integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Consiliului UE.

Decizia vizează persoane și entități responsabile pentru deportarea ilegală și transferul forțat sistematic al copiilor ucraineni către Federația Rusă și în interiorul teritoriilor ocupate temporar ale Ucrainei. Măsurile se referă, de asemenea, la acțiuni de asimilare forțată a copiilor, inclusiv prin îndoctrinare și educație militarizată.

Printre entitățile adăugate luni pe lista de sancțiuni se află Comitetul pentru Turism din Moscova și două companii rusești care oferă servicii de recreere și turism pentru copii. Acestea sunt implicate în organizarea unor activități axate pe istoria Rusiei, comemorările militare și educația militar-patriotică.

Pachetul de sancțiuni include și Tabăra Internațională pentru Copii Songdowon, o instituție operată de stat în Coreea de Nord. Tabăra participă la programe organizate care presupun transferul unor copii ucraineni din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei în coordonare cu Federația Rusă, cu obiectivul de promovare a retoricii proruse.

Măsurile restrictive adoptate luni de UE au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

De la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia a deportat și a transferat forțat peste 20.500 de copii ucraineni. Aceste acțiuni reprezintă încălcări grave ale dreptului internațional și ale drepturilor fundamentale ale copilului și urmăresc ștergerea identității ucrainene.

UE a adoptat sancțiuni masive și fără precedent împotriva persoanelor și entităților implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei în 2014, la invadarea pe scară largă a Ucrainei în 2022 și la anexarea ilegală, în același an, a regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

Până în prezent, UE a adoptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, cel mai recent fiind aprobat la 23 iulie. Atunci, UE a decis interzicerea accesului în porturi pentru alte 41 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, precum și interzicerea tranzacțiilor cu alte 33 de instituții de credit și financiare rusești și cu patru bănci din țări din afara Uniunii Europene.

Pe lista persoanelor și entităților sancționate au fost adăugate 218 nume.