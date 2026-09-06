Rusia și Ucraina s-au atacat masiv peste noapte. Moscova și Kievul au fost însă ocolite

Rusia și Ucraina au lansat noi atacuri reciproce în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce emisarii președintelui american Donald Trump se află în regiune pentru discuții privind relansarea procesului de pace. Cele două părți au evitat însă atacurile asupra Moscovei și Kievului, în cadrul unei pauze de trei zile menite să permită deplasarea în siguranță a delegației americane.

Atacurile rusești au continuat în mai multe regiuni ale Ucrainei, chiar dacă Kievul a fost ocolit. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat victime în orașul aflat pe linia frontului.

În apropierea graniței cu România, dronele rusești au lovit un punct de trecere a frontierei. Atacul a determinat autoritățile locale să închidă punctul respectiv.

Un alt atac mortal s-a produs sâmbătă seara în Ciuhuiv, în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei. O dronă rusească a ucis trei membri ai aceleiași familii.

Atacurile ucrainene asupra teritoriului controlat de Rusia au fost, la rândul lor, de amploare. Ministerul rus al Apărării susține că sistemele antiaeriene au doborât 258 de drone în cursul nopții, de cinci ori mai multe decât în ziua precedentă.

Atacurile au vizat 14 regiuni rusești, peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia, precum și zone din Marea Neagră și Marea Azov.

În regiunea de frontieră Belgorod, trei persoane au murit în ultimele 24 de ore. Potrivit autorităților ruse, în zonă au fost înregistrate peste 100 de atacuri cu artilerie și drone ale armatei ucrainene.

Dronele ar fi lovit și infrastructura energetică rusă. Potrivit canalului Telegram Astra, un incendiu a izbucnit la o rafinărie a companiei Rosneft din regiunea Riazan, la mai puțin de 200 de kilometri de Moscova.

Guvernatorul Pavel Malkov a confirmat producerea unui incendiu la una dintre companiile din regiune, fără să precizeze însă despre ce obiectiv este vorba.

Rafinăria vizată este considerată una dintre cele mai mari din Rusia și are o capacitate de procesare de aproape 17 milioane de tone anual. Aici sunt produse, printre altele, benzină, gaz petrolier lichefiat și combustibil pentru avioane.

Atacurile au afectat și transportul feroviar. Șapte trenuri de pasageri au fost oprite după ce fragmentele unei drone au lovit locomotiva unui tren care circula în Rostov, în sudul Rusiei.

Guvernatorul Iuri Sliusar a confirmat incidentul. Patru persoane au fost rănite în atacuri, printre acestea aflându-se și doi copii.

Escaladarea atacurilor are loc în timp ce emisarii speciali americani Steve Witkoff și Jared Kushner încearcă să relanseze procesul de pace.

Cei doi au discutat sâmbătă, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin. Duminică sunt așteptați la Kiev, unde urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Este prima vizită a celor doi emisari americani în capitala Ucrainei în cadrul acestei misiuni.

În ciuda atacurilor reciproce din cursul nopții, Moscova și Kievul nu au fost vizate. Pauza de trei zile privind atacurile asupra celor două capitale are rolul de a permite delegației americane să călătorească în siguranță între Rusia și Ucraina.