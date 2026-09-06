Cipru, mai aproape de aderarea la Schengen. Decizia finală depinde de votul statelor membre

Cipru speră să obțină „cât mai curând posibil” decizia politică necesară pentru aderarea deplină la spațiul Schengen. Președintele Nikos Christodoulides spune că evaluarea Comisiei Europene este pozitivă, iar următoarea etapă depinde de statele membre reunite în Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI).

Președintele Nikos Christodoulides a anunțat că evaluarea realizată de Comisia Europeană este favorabilă aderării țării la spațiul Schengen.

Mai mult, potrivit liderului cipriot, Comisia recomandă „examinarea cu prioritate a solicitării Republicii Cipru de aderare deplină la zona Schengen”.

„Având în vedere raportul Comisiei Europene, care a evaluat țara noastră și care este un raport pozitiv, ce se recomandă examinarea cu prioritate a solicitării Republicii Cipru de aderare deplină la zona Schengen, lucrăm astfel încât să existe o decizie politică cât mai curând posibil”, a declarat Christodoulides.

Comisia Europeană urmează să prezinte Consiliului UE, în următoarele două săptămâni, raportul privind „Starea spațiului Schengen”. Documentul va include și evaluarea pozitivă referitoare la gradul de pregătire al Ciprului.

După evaluarea Comisiei, procesul intră într-o etapă politică. Christodoulides a precizat că decizia trebuie luată de statele membre la nivelul Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

„Lucrăm împreună cu Consiliul, adică cu toate statele membre, precum și cu Comisia, pentru a putea obține această decizie politică foarte importantă cât mai curând posibil”, a spus președintele Ciprului.

Aceeași poziție fusese exprimată în luna iulie de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert.

„Este evident că o decizie privind momentul și modul în care Cipru va adera la spațiul Schengen țin de Consiliu. Poziția Comisiei este foarte clară. Aderarea deplină a Ciprului la spațiul Schengen ar consolida cadrul comun de norme, standarde și responsabilități pe care se bazează cooperarea Schengen”, a declarat acesta.

Pentru admiterea unui nou stat este necesară unanimitatea statelor membre ale Uniunii Europene care fac parte din Schengen.

Potrivit surselor citate de Cyprus Mail, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi una dintre principalele susținătoare ale aderării Ciprului.

Un diplomat citat sub protecția anonimatului susține că poziția europeană față de acest dosar s-a schimbat.

„Ani și ani la rând, opinia generală în Europa a fost că Ciprul nu poate adera la zona Schengen fără soluționarea problemei cipriote. Acum, însă, von der Leyen le-a spus fiecărui stat membru în parte că Ciprul trebuie să adere la zona Schengen și că acestea trebuie să accepte acest lucru”, a afirmat diplomatul.

Sprijinul este important deoarece Nicosia are nevoie de acordul tuturor statelor care votează asupra aderării.

În prezent, potrivit informațiilor prezentate, spațiul Schengen cuprinde 25 de state membre ale Uniunii Europene. Cipru și Irlanda sunt singurele țări din UE care nu fac parte din acesta.

La acestea se adaugă Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, care sunt membre Schengen fără a face parte din Uniunea Europeană. Cele patru țări pot participa la discuțiile privind admiterea unui nou stat, dar nu au drept de vot în luarea acestei decizii.

Pentru Cipru, obținerea unanimității rămâne astfel ultimul obstacol politic major după evaluarea pozitivă a Comisiei.

Există însă și rezerve privind modul în care aderarea la Schengen ar putea funcționa în practică pe o insulă divizată.

Una dintre probleme privește cele nouă puncte de trecere care leagă cele două părți ale insulei și aplicarea noului sistem digital Schengen pentru înregistrarea intrărilor și ieșirilor.

Guvernul cipriot susține că sistemul nu va fi implementat în aceste puncte de trecere. Există însă voci care consideră că o asemenea soluție ar putea fi dificil de aplicat.

În această situație, Ciprului i s-ar putea cere fie să transforme Linia Verde într-o frontieră strict controlată, fie să fie găsită o formulă care să evite problemele administrative privind monitorizarea persoanelor care intră și ies din spațiul Schengen.

Această particularitate a Ciprului rămâne una dintre problemele sensibile ale procesului, chiar dacă evaluarea Comisiei Europene privind pregătirea țării este pozitivă.