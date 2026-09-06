Țara UE care anunță bonusuri pentru pensionari și bugetari. Salariul minim va crește la 1.000 de euro

Guvernul Greciei pregătește un amplu pachet de măsuri economice care va fi aplicat în următorii patru ani. Planul anunțat de premierul Kyriakos Mitsotakis include reduceri de taxe, bonusuri pentru pensionari și bugetari, creșterea salariului minim și măsuri pentru reducerea costurilor cu energia.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a prezentat sâmbătă planul economic pentru următorii patru ani, într-un discurs susținut la Salonic.

Măsurile vor avea un impact bugetar estimat la 3,5 miliarde de euro până în 2030, echivalentul a aproximativ 1,5% din produsul intern brut al Greciei.

Printre principalele măsuri se află acordarea unui bonus anual de 400 de euro pensionarilor. Angajații din sectorul public vor beneficia, la rândul lor, de un bonus anual de 500 de euro.

Planul introduce și facilități fiscale pentru anumite categorii. Fermierii și familiile cu trei copii nu vor plăti impozit pentru venituri anuale de până la 20.000 de euro.

Pentru persoanele care desfășoară activități independente și pentru companii, plata anticipată a impozitului va fi redusă la 50%, transmite Investing.

Guvernul de la Atena pregătește și noi majorări anuale ale salariului minim.

Acesta este în prezent de 920 de euro pe lună, iar obiectivul anunțat de Mitsotakis este atingerea nivelului de 1.000 de euro până în 2028.

Premierul vrea și o creștere a salariului mediu lunar, de la aproximativ 1.500 de euro în prezent la 1.800 de euro în următorii patru ani.

Pentru angajații din sectorul privat este prevăzută și o reducere cu jumătate de punct procentual a contribuțiilor pentru pensii.

Un alt obiectiv privește piața muncii. Guvernul vrea să reducă rata șomajului de la aproximativ 8% în prezent la mai puțin de 6%.

Planul economic include și o țintă privind costurile energiei electrice. Mitsotakis a anunțat că urmărește reducerea cu 30% a prețurilor angro la electricitate până în 2029.

Costurile ridicate ale energiei reprezintă una dintre problemele care au alimentat nemulțumirile sociale din Grecia.

În luna decembrie, mii de fermieri au ieșit în stradă pentru a protesta față de prețurile mici obținute pentru produsele lor și costurile mari cu energia. Protestele au avut loc și pe fondul unui scandal privind fraude cu ajutoare agricole, care a provocat demisii politice și a atras o amendă importantă din partea Uniunii Europene.

Noile măsuri sunt susținute de îmbunătățirea situației finanțelor publice ale Greciei.

Economia țării crește într-un ritm anual de aproximativ 2%, peste media zonei euro. Atena estimează pentru acest an un excedent primar de aproximativ 4%, dublu față de estimarea inițială.

Performanța bugetară oferă guvernului spațiul fiscal necesar pentru finanțarea noului pachet.

Situația este foarte diferită de cea de după criza financiară începută în 2009, când Grecia s-a confruntat cu perspectiva ieșirii din zona euro.

„Drumul de la faliment și de la periferia Europei până în epicentrul Europei a fost lung”, a declarat Mitsotakis, susținând că a venit momentul ca grecii „să culeagă roadele eforturilor noastre”.

Premierul a stabilit și o serie de obiective pentru următorii patru ani. Pe lângă reducerea șomajului și creșterea salariilor, guvernul vrea ca raportul dintre datoria publică și PIB să coboare sub 110%.

Atena urmărește, de asemenea, îmbunătățirea ratingului de credit al țării de la actuala categorie „BBB” la categoria „A”.

Anunțurile vin înaintea alegerilor programate pentru anul viitor. Guvernul de centru-dreapta al lui Mitsotakis a fost reales în 2023 cu 40,5% din voturi și continuă să conducă în sondaje, însă sprijinul a coborât sub 30%.