Campania „Accesibil pentru tine”. Unde a început reducerea prețurilor la peste 1.700 de produse de bază

Grecia a lansat o inițiativă națională prin care sunt reduse prețurile pentru mai mult de 1.700 de bunuri de consum de bază. Măsura a intrat în vigoare într-o perioadă în care familiile fac cheltuieli suplimentare pentru începutul noului an școlar.

Acordul încheiat între Ministerul Dezvoltării din Grecia și principalele lanțuri de retail prevede reduceri permanente de cel puțin 5% pentru produsele incluse în inițiativă. În cazul unor categorii considerate esențiale, precum carnea, produsele lactate, fructele și uleiul de măsline, reducerile sunt estimate să ajungă la 15%-20%.

Economistul grec Ploutarchos Maridakis susține că măsura nu reprezintă doar o campanie de imagine și că pregătirile pentru aplicarea acesteia au început cu mai multe luni în urmă. Potrivit acestuia, procesul a început efectiv în luna iunie, când prețurile unor produse au fost înghețate.

„Nu este vorba de relații publice, ci de o inițiativă reală”, a declarat Maridakis. În evaluarea sa, reducerea minimă este de aproximativ 5%, în timp ce scăderea medie observată la raft se situează mai aproape de 9,5%-10%.

Mai multe dintre marile lanțuri de supermarketuri din Grecia au aderat la inițiativă. Maridakis a afirmat că a verificat personal magazinele participante și a observat că produsele incluse în schemă erau semnalizate prin etichete care indicau prețurile reduse.

Economistul a precizat că efectul măsurii este mai ușor de observat în cazul produselor destinate copiilor, dar și al bunurilor cumpărate în mod obișnuit de familii înainte de începerea anului școlar. Perioada este asociată în mod tradițional cu o creștere a cheltuielilor gospodăriilor pentru produsele necesare copiilor.

Maridakis a atras însă atenția asupra faptului că o reducere aplicată în prezent nu înseamnă automat că produsul este mai ieftin decât era la începutul verii. El a menționat o verificare rapidă efectuată asupra unui număr de aproximativ 70 de produse.

Potrivit acestei comparații, au existat mai multe situații în care prețurile unor produse au crescut cu peste 20%-25% în luna iunie, pentru ca ulterior să fie reduse cu doar 5%. Astfel, procentul reducerii afișate trebuie raportat la prețul de la care a fost aplicată, nu neapărat la nivelul anterior al prețului.

„Desigur, vor exista astfel de cazuri, dar inițiativa va continua până la sfârșitul anului și sper cu tărie că va ajuta familiile grecești”, a spus Maridakis.

Măsura este rezultatul unor negocieri care au durat aproximativ două luni între Ministerul Dezvoltării și reprezentanții mediului de afaceri. Potrivit economistului grec, peste 12 lanțuri mari de supermarketuri au aderat până în prezent la inițiativă.

Programul vizează o gamă largă de bunuri de consum de bază, iar reducerile permanente de preț se aplică produselor participante. Nivelul minim stabilit prin acord este de 5%, în timp ce pentru anumite categorii esențiale sunt anticipate reduceri mai mari.

Maridakis a făcut și o comparație între măsura adoptată în Grecia și campania bulgară „Accesibil pentru tine”. În opinia sa, programul grecesc pare să aibă un nivel mai ridicat de structurare și coordonare între autorități și comercianții participanți.

„Am senzația că în Bulgaria nu este atât de bine organizat. În Grecia este mai disciplinat”, a spus el, indicând negocierile dintre guvern și comercianții cu amănuntul ca un factor important pentru obținerea unui rezultat rapid și clar.

Inițiativa este lansată într-o perioadă în care gospodăriile din Grecia trebuie să facă față unor cheltuieli suplimentare generate de începutul anului școlar. Produsele pentru copii și bunurile cumpărate în mod obișnuit de familii în această perioadă se numără printre articolele pentru care efectul reducerilor este considerat mai vizibil.

Campania acoperă peste 1.700 de produse de consum de bază și urmează să continue până la sfârșitul anului 2026. Reducerile pornesc de la 5% pentru produsele participante, iar în cazul unor categorii precum carnea, lactatele, fructele și uleiul de măsline sunt estimate scăderi de 15%-20%.

Până în prezent, peste 12 lanțuri mari de supermarketuri au aderat la inițiativă, iar produsele participante sunt marcate în magazine prin etichete care indică prețurile mai mici. Măsura a fost precedată de o perioadă de negocieri între Ministerul Dezvoltării și reprezentanții mediului de afaceri, precum și de înghețarea unor prețuri începând din luna iunie.