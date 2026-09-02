O schimbare neașteptată în țara vecină: taxele pentru electronice se reduc drastic. Situația din România

Guvernul bulgar a decis reducerea semnificativă a taxelor aplicate produselor din categoria echipamentelor electronice și aparatelor electrice. Începând de miercuri, taxele ecologice scad, în medie, de patru ori.

Premierul Rumen Radev a anunțat măsura la începutul unei ședințe de cabinet, prezentând-o drept parte a unui efort mai amplu pentru schimbarea modului în care Bulgaria gestionează problema deșeurilor.

Radev a explicat că reducerea taxelor ecologice urmărește să pună capăt unei abordări prin care problemele privind recuperarea deșeurilor sunt tratate, în principal, prin majorarea taxelor. Potrivit premierului, o astfel de politică transferă o povară financiară mai mare asupra companiilor și consumatorilor. Scăderea taxelor este legată de intenția autorităților de a reduce costurile suportate de aceștia.

„Și acest lucru duce, la rândul său, la prețuri mai mici pentru cetățeni. Aceste acțiuni ale noastre nu înseamnă în niciun caz o reducere a responsabilității față de mediu”, a spus Radev, potrivit novinite.com.

Premierul bulgar a precizat că guvernul va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piață și să lucreze la ceea ce a descris drept un sistem mai echitabil și mai eficient. Radev a arătat că obiectivul este ca cetățenii și companiile să nu fie penalizați pentru ineficiențele instituționale. Reducerea taxelor este prezentată astfel ca parte a unei schimbări de abordare în gestionarea deșeurilor.

Rumen Radev a descris reducerea taxelor ecologice drept primul pas către o revizuire mai amplă a sistemului de gestionare a deșeurilor din Bulgaria. Potrivit premierului, măsura ar trebui să contribuie la reducerea costurilor, în timp ce obligațiile privind protecția mediului vor fi menținute. Executivul urmărește, astfel, o modificare a modului în care sunt gestionate aceste costuri fără diminuarea responsabilităților de mediu.

La începutul ședinței de guvern, premierul a vorbit și despre eforturile autorităților de a asigura finanțarea prevăzută prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Radev a declarat că termenul limită pentru implementarea programului finanțat de Uniunea Europeană a expirat la sfârșitul lunii august. El a susținut că guvernul său s-a confruntat cu necesitatea de a recupera întârzierile acumulate în anii anteriori.

Premierul a legat aceste întârzieri de lipsa voinței politice pentru realizarea reformelor și a afirmat că executivul a trebuit să accelereze demersurile pentru a evita pierderea unor fonduri europene importante pentru Bulgaria. Declarațiile sale au vizat perioada de trei luni și jumătate în care actualul guvern a încercat să recupereze timpul pierdut.

„În doar trei luni și jumătate, acest guvern a trebuit să compenseze anii de neglijență și lipsă de curaj pentru reforme, pentru a preveni pierderea unor fonduri uriașe pentru Bulgaria ”, a declarat Radev .

Radev a subliniat că fondurile europene au o importanță deosebită în condițiile situației dificile a finanțelor publice ale Bulgariei. Premierul a afirmat că decizia Comisiei Europene de a elibera banii reflectă și evaluarea instituției europene cu privire la angajamentul politic al guvernului față de reforme. Potrivit acestuia, finanțarea este relevantă atât prin valoarea sa, cât și prin semnificația pe care o are pentru direcția reformelor.

„Banii oferiți sunt extrem de importanți în contextul golirii trezoreriei”, a spus el, adăugând că finanțarea a fost semnificativă și pentru că a venit ca o recunoaștere a ceea ce a descris ca fiind eforturile guvernului de a consolida statul de drept și de a combate corupția.

Premierul Rumen Radev i-a mulțumit viceprim-ministrului Pekanov pentru activitatea desfășurată în legătură cu planul de redresare. Mulțumirile au fost adresate, de asemenea, cabinetului și parlamentarilor din majoritatea guvernamentală. Radev a evidențiat munca depusă pentru elaborarea legislației necesare planului de redresare.

În aceeași intervenție, premierul a reafirmat că îmbunătățirea conectivității transporturilor între regiunile Bulgariei rămâne o prioritate centrală pentru guvern. Autoritățile își vor concentra atenția asupra mai multor proiecte de infrastructură rutieră considerate importante pentru legăturile dintre diferite zone ale țării.

Printre proiectele menționate de Radev se află autostrada Hemus și autostrada Ruse-Veliko Tărnovo. Pe lista infrastructurii rutiere indicate de premier se află și drumul expres Vidin-Montana, care face parte din legătura rutieră mai largă Vidin-Botevgrad.

Guvernul va continua să acorde atenție proiectelor de infrastructură menite să îmbunătățească legăturile dintre diferitele părți ale Bulgariei. Prioritatea acordată acestor investiții este menționată alături de eforturile privind schimbarea practicilor de gestionare a deșeurilor și reducerea poverii financiare asociate taxelor aplicate produselor.

În România, obligațiile de mediu pentru echipamentele electrice și electronice sunt reglementate prin sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Nu există o singură taxă fixă aplicată tuturor produselor electronice cumpărate de consumatori.

O contribuție importantă este cea de 4 lei pentru fiecare kilogram, aplicată în situația în care nu sunt îndeplinite obligațiile privind colectarea DEEE. Aceasta vizează operatorii economici responsabili de introducerea pe piață a echipamentelor și nu reprezintă o taxă plătită direct de consumator la cumpărarea fiecărui aparat.

Sistemul urmărește finanțarea și îndeplinirea obligațiilor privind colectarea și reciclarea deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice. Costurile asociate acestor obligații pot ajunge însă să fie reflectate în prețurile produselor.

Prin urmare, situația din România nu poate fi comparată direct cu o taxă unică aplicată tuturor electronicelor, deoarece valoarea obligațiilor de mediu depinde de tipul echipamentului, cantitățile introduse pe piață și modul în care sunt îndeplinite obligațiile de colectare.