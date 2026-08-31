Peter Magyar cere schimbarea Uniunii Europene din temelii: Se simte o lipsă de conducere politică

Peter Magyar consideră că Uniunea Europeană traversează o criză de leadership și trebuie să ia decizii esențiale privind direcția sa viitoare. Premierul Ungariei a vorbit despre problemele blocului comunitar la Forumul Strategic de la Bled, unde liderii europeni au discutat despre cooperarea regională și competitivitate. Magyar a criticat birocrația de la Bruxelles și modul în care aceasta influențează capacitatea UE de a reacționa la provocările economice și geopolitice, relatează Euronews.

Peter Magyar a susținut, în intervenția sa de la Forumul Strategic de la Bled, că Uniunea Europeană trebuie să-și regândească modul de funcționare dacă dorește să rămână competitivă și să răspundă eficient provocărilor internaționale. Premierul ungar a participat la dezbatere alături de Janez Jansa din Slovenia, Andrej Plenkovic din Croația și premierul ceh Andrej Babis, discuțiile fiind concentrate asupra cooperării regionale și competitivității europene.

În acest context, Magyar a criticat funcționarea instituțiilor comunitare și a susținut că birocrația poate împiedica adoptarea și aplicarea unor inițiative.

„Sincer să fiu, în Uniunea Europeană se simte o lipsă de conducere politică”, a afirmat Magyar, făcând referire la birocrația UE, despre care a spus că împiedică luarea de măsuri.

Premierul Ungariei a relatat și o discuție pe care ar fi avut-o cu un membru al Consiliului European, folosind exemplul pentru a argumenta că aparatul birocratic poate ajunge să blocheze inițiativele politice.

„Un membru al Consiliului European mi-a spus să nu am de-a face deloc cu birocrația, să nu le răspund, pentru că vor distruge inițiativele. Le vor înghiți. Și asta nu e un semn bun. Cred că ar trebui să ne concentrăm din nou asupra realității”, a spus el.

Șeful guvernului de la Budapesta consideră că problemele interne ale Uniunii Europene riscă să distragă atenția de la competiția economică globală. În timp ce instituțiile comunitare sunt preocupate de chestiuni instituționale, China își pregătește investițiile în sectoare strategice europene, potrivit declarațiilor sale.

Magyar a indicat în mod concret proiectele privind finanțarea unor centrale nucleare și fabrici de automobile din Europa, susținând că UE trebuie să decidă ce poziție dorește să ocupe în această competiție.

„Există deja și la Bruxelles sentimentul că ar trebui să ne schimbăm, iar, în opinia mea, ar trebui să decidem dacă Uniunea Europeană dorește doar să supraviețuiască sau să câștige”, a declarat Magyar.

Peter Magyar, politician care aparține aceluiași Partid Popular European, de centru-dreapta, din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a abordat și disputele dintre Budapesta și Bruxelles. Una dintre criticile sale a vizat penalitatea zilnică impusă Ungariei în legătură cu politica privind migrația.

În 2024, autoritățile europene au impus Ungariei o amendă forfetară de 200 de milioane de euro, la care s-a adăugat o penalitate zilnică. Măsura a venit după ce guvernul condus atunci de Viktor Orban nu a pus în aplicare o hotărâre din 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la migrație.

Curtea a stabilit că Ungaria încălcase legislația europeană deoarece nu le garantase solicitanților de azil dreptul la un tratament echitabil.

Actualul premier ungar a contestat modul în care țara sa este sancționată și a susținut că situația este dificil de justificat în fața cetățenilor ungari. El a legat disputa de măsurile adoptate de Budapesta pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„Este destul de dificil să le explicăm maghiarilor de ce Ungaria este tratată atât de nedrept la Bruxelles în aceste chestiuni. Avem o hotărâre judecătorească; trebuie să plătim 1 milion de euro pe zi doar pentru a apăra frontierele comune ale Uniunii Europene. Nu este corect, iar nimeni nu este dispus să rezolve această problemă”, a declarat Magyar.

În perioada în care guvernul era condus de Viktor Orban, Ungaria a construit un gard la frontiera cu Serbia pentru a împiedica intrarea migranților pe teritoriul său. Persoanele care solicitau azil trebuiau să depună cererile la consulatul Ungariei din Belgrad, iar majoritatea solicitărilor au fost respinse.

Politica adoptată în acea perioadă a generat un conflict juridic prelungit cu instituțiile europene. În urma sancțiunilor aplicate de UE, valoarea amenzilor acumulate de Ungaria a ajuns la aproape un miliard de euro.

Relațiile Budapestei cu Uniunea Europeană și NATO au reprezentat una dintre temele importante ale campaniei electorale a lui Peter Magyar. Înainte de preluarea guvernării, acesta a promis o resetare completă a raporturilor Ungariei cu aliații occidentali din cele două organizații.

După formarea noului executiv, guvernul de la Budapesta a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei care fuseseră anterior înghețate.

Executivul condus de Peter Magyar a anunțat luni și îndeplinirea tuturor obiectivelor intermediare aferente Fondului de redresare în valoare de 10 miliarde de euro. Pentru atingerea acestor jaloane, autoritățile ungare au modificat legislația anticorupție și cadrul legislativ din domeniul justiției.