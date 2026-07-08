Nicușor Dan, mesaj de la Summitul NATO din Ankara: ce angajament important își asumă România

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, de la Summitul NATO organizat la Ankara, că România își menține angajamentele asumate ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice și va atinge în acest an un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din Produsul Intern Brut.

Șeful statului a precizat că România își consolidează rolul în asigurarea securității colective și că investițiile în domeniul apărării fac parte din responsabilitățile asumate față de aliați. Nicușor Dan a arătat că țara noastră urmărește dezvoltarea capacităților de apărare și participarea la proiecte comune ale NATO.

„România își respectă angajamentele asumate în calitate de mebru al NATO. Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB”, a transmis președintele.

Potrivit acestuia, România susține dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai eficiente, prin participarea la inițiative comune derulate la nivelul Alianței.

Nicușor Dan a menționat implicarea României în proiectul „NATO Drone Edge”, o inițiativă prin care statele membre ale Alianței pot realiza achiziții comune de drone. Proiectul urmărește creșterea capacităților tehnologice și operaționale ale statelor participante.

„Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea, România s-a alăturat proiectului NATO Drone Edge, o inițiativă prin care statele Aliate vor putea face achiziții comune de drone”, a precizat președintele.

Șeful statului a afirmat că România își asumă o responsabilitate mai mare pentru securitatea colectivă, în special prin măsuri care vizează consolidarea descurajării și prevenirea incidentelor în regiunea Mării Negre.

„De asemenea, ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți Aliați”, a mai punctat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că România va continua investițiile în domeniul apărării și va participa la eforturile comune pentru protejarea spațiului de securitate al Alianței Nord-Atlantice.

„Vom continua să investim, să construim și să apărăm nu doar propriul teritoriu, ci și spațiul comun al libertății și securității pe care îl reprezintă NATO”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul președintelui a vizat și poziția României în regiunea Mării Negre, precum și implicarea în formatele de cooperare destinate consolidării securității regionale.

„România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în cadrul formatului București Nouă (B9), pentru întărirea securității regionale și a rezilienței”, a transmis președintele.

Declarațiile au fost făcute la Summitul NATO de la Ankara, unde liderii statelor membre discută prioritățile Alianței și măsurile privind securitatea comună.