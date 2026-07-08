Aparatele de aer condiționat au schimbat consumul de energie al europenilor. Situația din România surprinde

Consumul de energie folosit de gospodăriile din Uniunea Europeană pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat a continuat să crească în ultimii ani, ajungând la 80.400 terajouli (TJ) în 2024, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Nivelul este aproape dublu față de cel înregistrat în 2018, când consumul destinat răcirii spațiilor rezidențiale era de 40.500 terajouli (TJ). Datele statistice arată că, în perioada 2018-2024, energia utilizată de gospodăriile din UE pentru aparatele de aer condiționat a crescut anual, cu două excepții.

În 2023, consumul a scăzut cu 1,9% față de anul anterior, iar în 2020 reducerea a fost de 2,5% comparativ cu nivelul din 2019. Evoluția consumului diferă semnificativ între statele membre, în funcție de condițiile climatice și de utilizarea sistemelor de răcire în locuințe.

În 2024, cele mai mari cantități totale de energie consumate pentru răcirea spațiilor locuințelor au fost raportate în Italia, Spania și Grecia. Italia a înregistrat un consum de 26.300 TJ, Spania de 14.300 TJ, iar Grecia de 11.900 TJ.

În România, consumul total de energie destinat răcirii spațiilor a avut o creștere moderată în intervalul analizat. Valoarea a urcat de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024, potrivit datelor Eurostat.

Diferențele dintre state sunt vizibile și atunci când este analizată ponderea energiei utilizate pentru răcirea locuințelor în consumul final al gospodăriilor. Țările cu cele mai ridicate procente sunt Cipru și Malta, unde răcirea spațiilor a reprezentat 16%, respectiv 15% din consumul final de energie al gospodăriilor.

În Grecia, energia folosită pentru răcirea locuințelor a reprezentat 7,4% din consumul final al gospodăriilor. În Spania și Italia, deși consumul total a fost ridicat, ponderea a fost mai redusă, de 2,5%, respectiv 2,3%.

Datele Eurostat pentru anul 2024 arată că principala destinație a energiei consumate de gospodăriile din Uniunea Europeană a rămas încălzirea locuințelor. Aceasta a reprezentat 61,5% din consumul final de energie din sectorul rezidențial.

O altă categorie importantă a fost încălzirea apei, care a avut o pondere de 15,6% din consumul final de energie al gospodăriilor europene. Împreună, încălzirea spațiilor și încălzirea apei au reprezentat 77,1% din energia finală consumată de gospodăriile din Uniunea Europeană în 2024.