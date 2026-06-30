Europa a consumat mai multe gaze naturale în 2025. Cărbunele a continuat să scadă până la minime istorice
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Datele preliminare privind producția și importurile de energie în Uniunea Europeană arată că, în 2025, oferta de gaze naturale și energie regenerabilă a crescut față de 2024, în timp ce oferta de cărbune și produse petroliere a continuat să scadă.
Consumul de gaze naturale a crescut pentru al doilea an consecutiv în UE
În 2025, oferta de gaze naturale în Uniunea Europeană a crescut cu 2,3% față de 2024, ajungând la aproximativ 13,1 milioane terajouli (TJ). Aceasta marchează al doilea an consecutiv de creștere, după o scădere accentuată înregistrată în 2023.
Oferta de energie regenerabilă a crescut cu 1,4% față de 2024, totalizând 11,5 milioane TJ, conform datelor preliminare publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Cu toate acestea, în interiorul acestei categorii s-a înregistrat o scădere semnificativă a energiei hidro, care a fost principalul factor ce a determinat o ușoară diminuare a producției de energie electrică din surse regenerabile.
Energia nucleară a înregistrat, de asemenea, o creștere, dar una modestă, de 0,2%, ajungând la 650.648 GWh.
Oferta de cărbune a continuat să se reducă în 2025
Oferta de cărbune a continuat să se reducă în 2025. Producția de lignit (brown coal) a scăzut cu 7,7%, ajungând la 184.741 mii tone, iar producția de huilă (hard coal) a scăzut cu 3,2%, până la 107.072 mii tone. Ambele valori reprezintă minime istorice de la începutul seriei de date în 1990.
Oferta de produse petroliere s-a situat la 448.656 mii tone în 2025, ceea ce indică o scădere de 2,8% comparativ cu 2023, conform Eurostat.
În 2025, energia regenerabilă a rămas principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană
În 2025, energia regenerabilă a rămas principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, reprezentând 47,2% din totalul producției. Aceasta a generat 1,33 milioane GWh, în scădere ușoară de 0,5% față de 2024.
În contrast, electricitatea produsă din combustibili fosili a crescut cu 3,2% față de anul precedent, ajungând la 0,83 milioane GWh, ceea ce reprezintă 29,6% din producția totală de electricitate.
Centralele nucleare au produs 0,65 milioane GWh, adică 23,2% din total, înregistrând o creștere de 0,2% față de 2024.
Datele preliminare indică o continuare a tranziției energetice în Uniunea Europeană, cu o creștere a ponderii surselor mai curate precum gazele naturale, energia regenerabilă și energia nucleară, în timp ce cărbunele și produsele petroliere își continuă declinul.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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