Europa a consumat mai multe gaze naturale în 2025. Cărbunele a continuat să scadă până la minime istorice

Datele preliminare privind producția și importurile de energie în Uniunea Europeană arată că, în 2025, oferta de gaze naturale și energie regenerabilă a crescut față de 2024, în timp ce oferta de cărbune și produse petroliere a continuat să scadă.

În 2025, oferta de gaze naturale în Uniunea Europeană a crescut cu 2,3% față de 2024, ajungând la aproximativ 13,1 milioane terajouli (TJ). Aceasta marchează al doilea an consecutiv de creștere, după o scădere accentuată înregistrată în 2023.

Oferta de energie regenerabilă a crescut cu 1,4% față de 2024, totalizând 11,5 milioane TJ, conform datelor preliminare publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Cu toate acestea, în interiorul acestei categorii s-a înregistrat o scădere semnificativă a energiei hidro, care a fost principalul factor ce a determinat o ușoară diminuare a producției de energie electrică din surse regenerabile.

Energia nucleară a înregistrat, de asemenea, o creștere, dar una modestă, de 0,2%, ajungând la 650.648 GWh.

Oferta de cărbune a continuat să se reducă în 2025. Producția de lignit (brown coal) a scăzut cu 7,7%, ajungând la 184.741 mii tone, iar producția de huilă (hard coal) a scăzut cu 3,2%, până la 107.072 mii tone. Ambele valori reprezintă minime istorice de la începutul seriei de date în 1990.

Oferta de produse petroliere s-a situat la 448.656 mii tone în 2025, ceea ce indică o scădere de 2,8% comparativ cu 2023, conform Eurostat.

În 2025, energia regenerabilă a rămas principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, reprezentând 47,2% din totalul producției. Aceasta a generat 1,33 milioane GWh, în scădere ușoară de 0,5% față de 2024.

În contrast, electricitatea produsă din combustibili fosili a crescut cu 3,2% față de anul precedent, ajungând la 0,83 milioane GWh, ceea ce reprezintă 29,6% din producția totală de electricitate.

Centralele nucleare au produs 0,65 milioane GWh, adică 23,2% din total, înregistrând o creștere de 0,2% față de 2024.

Datele preliminare indică o continuare a tranziției energetice în Uniunea Europeană, cu o creștere a ponderii surselor mai curate precum gazele naturale, energia regenerabilă și energia nucleară, în timp ce cărbunele și produsele petroliere își continuă declinul.