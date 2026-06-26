Consiliul UE susține modernizarea rețelei energetice europene pentru decarbonizare

Consiliul UE a aprobat poziția de negociere privind modernizarea infrastructurii energetice europene, un pachet legislativ menit să accelereze electrificarea și decarbonizarea. Noile măsuri vizează extinderea rețelelor transfrontaliere, simplificarea procedurilor de autorizare, consolidarea securității energetice și sprijinirea investițiilor în infrastructura necesară tranziției verzi.

Vineri, 26 iunie, statele membre au convenit asupra poziției de negociere a Consiliului UE privind pachetul privind rețelele europene, care cuprinde o revizuire a regulamentului privind infrastructura energetică transeuropeană (TEN-E) și o directivă privind autorizarea. Pachetul își propune să abordeze nevoia urgentă de modernizare și extindere a infrastructurii energetice a Europei pentru a accelera electrificarea și decarbonizarea.

Poziția Consiliului se concentrează pe îmbunătățirea planificării infrastructurii energetice transfrontaliere, pe raționalizarea și accelerarea acordării autorizațiilor și pe asigurarea unei rețele energetice mai sigure și mai reziliente.

„Acordul de astăzi deschide calea pentru electrificarea Europei către atingerea neutralității climatice. Prin accelerarea autorizării și consolidarea interconexiunilor – inclusiv încetarea izolării energetice a statelor membre – asigurăm energie curată și accesibilă și consolidăm securitatea energetică pentru toți cetățenii europeni. Prin realizarea acestui pachet important și strategic, președinția cipriotă a pus în practică motto-ul său „O Europă autonomă, deschisă lumii”, a declarat Michael Damianos, ministrul Energiei, Comerțului și Industriei din Cipru.

Consiliul susține un cadru comun pentru planificarea dezvoltării rețelelor în sectoarele energiei electrice, hidrogenului și gazelor. Acesta ar implica un scenariu central care să fie elaborat de Comisie și bazat pe contribuțiile statelor membre și ale părților interesate, pentru a identifica și a aborda lacunele și blocajele pe termen lung în materie de infrastructură.

Poziția Consiliului clarifică faptul că scenariul central va lua în considerare planurile naționale privind energia și clima, specificitățile regionale și disparitățile în ceea ce privește prețurile la energie. Acesta va fi însoțit de analize de sensibilitate efectuate la fiecare doi ani pentru a aborda evoluțiile pieței și nevoile urgente în domeniul infrastructurii energetice.

Statele membre au convenit să reinvestească o parte din veniturile necheltuite din congestie – fonduri provenite din blocajele rețelei dintre diferite zone în care se tranzacționează energie electrică, cunoscute și sub denumirea de zone de licitare – în proiecte transfrontaliere care vizează reducerea congestiei, pentru a asigura finanțarea previzibilă a acestora.

Conform poziției Consiliului, această regulă nu se aplică veniturilor provenite din granițele zonelor de licitare din cadrul unei țări sau fondurilor colectate înainte de intrarea în vigoare a regulamentului. De asemenea, se introduce o creștere etapizată a alocării veniturilor din congestie (5 puncte procentuale pe an), începând de la 10% de la 1 ianuarie 2028, până când se ajunge la 25% până în 2031. Dacă nu sunt cheltuite, aceste fonduri vor fi puse la dispoziția statelor membre după opt ani pentru a le utiliza în conformitate cu normele existente ale UE privind piața energiei electrice.

Recunoscând numărul tot mai mare de perturbări intenționate (sabotaj, atacuri fizice sau cibernetice), miniștrii energiei au stabilit o nouă categorie de proiecte prioritare dedicate securității și rezilienței infrastructurii electrice existente. Aceasta va permite finanțarea componentelor critice pentru reparațiile de urgență ale interconectorilor electrici.

Miniștrii energiei au aprobat necesitatea unor proceduri de autorizare mai rapide și mai transparente, inclusiv crearea de portaluri digitale pentru cereri simplificate și desemnarea proiectelor de energie electrică și energie regenerabilă ca fiind de interes public major (cu excepția cazului în care se dovedește contrariul), acordând prioritate aprobării acestora.

Pentru a accelera și mai mult procesul, statele membre pot decide că lipsa unui răspuns din partea autorităților în etapele intermediare ale acordării autorizațiilor este considerată aprobare tacită. Statele membre se vor strădui să evite excluderea dezvoltării energiei regenerabile în zone extinse, să accelereze implementarea surselor regenerabile printr-o procedură raționalizată și simplificată.

Poziția Consiliului include, de asemenea, măsuri privind implicarea cetățenilor în proiectele de energie regenerabilă, cum ar fi promovarea dialogului prin intermediul unui facilitator independent și împărțirea beneficiilor cu comunitățile locale din apropiere.

Consiliul, sub președinția irlandeză, va iniția negocierile cu Parlamentul European, odată ce acesta din urmă își va adopta poziția. Scopul este de a se ajunge la un acord final asupra legislației cât mai curând posibil, în 2026.