Portul Constanța domină transportul maritim din România. Peste 11 milioane de tone de mărfuri au fost operate în primul trimestru din 2026, potrivit INS

Activitatea din porturile maritime ale României a rămas la un nivel ridicat în primele trei luni ale anului 2026, chiar dacă volumul total al mărfurilor a înregistrat o ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că în porturile în care operează nave maritime au fost încărcate și descărcate peste 11 milioane de tone de mărfuri, în timp ce traficul de containere a depășit 200.000 de unități standard.

Potrivit datelor centralizate de INS, în trimestrul I din 2026, mărfurile încărcate și descărcate în porturile maritime din România au totalizat 11,153 milioane de tone.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul total al mărfurilor transportate a fost cu 0,2% mai mic, ceea ce indică o ușoară diminuare a activității.

În același interval, transportul maritim de containere a însumat 203.000 de containere standard (TEU).

Datele statistice confirmă încă o dată rolul dominant al Portului Constanța în comerțul maritim al României.

Acesta a concentrat 95,4% din activitatea desfășurată în porturile maritime, fiind urmat la mare distanță de Portul Galați, care a avut o pondere de 2,8%.

Portul Constanța continuă astfel să fie principalul hub logistic și comercial al României la Marea Neagră, asigurând legătura cu piețele din Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

În primele trei luni ale anului, cea mai mare parte a mărfurilor manipulate în porturile maritime a fost reprezentată de încărcăturile vrac solide.

Acestea au avut o pondere de 50% în totalul mărfurilor încărcate și descărcate.

La capitolul încărcări, vracul solid a reprezentat 78,3% din total, în timp ce, în cazul descărcărilor, cea mai mare pondere a revenit încărcăturilor de tip vrac lichid, care au reprezentat 45,6%.

Cele mai importante volume de mărfuri au fost transportate în relația cu Turcia și Egipt.

Potrivit INS, schimburile comerciale cu Turcia au însumat 2,085 milioane de tone, iar cele cu Egiptul au ajuns la 1,308 milioane de tone.

În ceea ce privește statele membre ale Uniunii Europene, Grecia a fost principalul partener comercial, cu 656.000 de tone, urmată de Spania, cu 460.000 de tone.

Structura mărfurilor transportate arată că România continuă să exporte în principal produse agricole.

Cele mai mari cantități de mărfuri încărcate au fost reprezentate de produse agricole, din vânătoare și silvicultură, precum și pește și alte produse din pescuit, care au avut o pondere de 62,3% din total.

În schimb, la descărcarea mărfurilor au predominat cărbunele și lignitul, țițeiul și gazele naturale, care au reprezentat 29,5% din totalul mărfurilor descărcate.

În Portul Constanța, produsele agricole au continuat să domine încărcările de mărfuri.

Potrivit INS, categoria „Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit” a reprezentat 63,6% din totalul mărfurilor încărcate în primul trimestru al acestui an.

La descărcare, cea mai mare pondere a fost deținută de cărbune, lignit, țiței și gaze naturale, care au reprezentat 29,8% din total.

Supremația Portului Constanța se menține și în ceea ce privește transportul pe căi navigabile interioare.

Acesta a concentrat 53,6% din cantitatea totală de mărfuri transportată pe aceste rute, fiind urmat de Portul Galați, cu 10,4%.

În transportul internațional pe căi navigabile interioare, 26,9% din mărfuri au avut ca origine sau destinație state membre ale Uniunii Europene.

Totuși, la nivel general, Serbia a fost principalul partener, reprezentând 55,4% din totalul mărfurilor transportate pe aceste rute.

În transportul național pe căi navigabile interioare, cele mai importante volume au fost reprezentate, la fel ca în transportul maritim, de produse agricole, din vânătoare și silvicultură, precum și pește și alte produse din pescuit, care au avut o pondere de 56,4%.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în ciuda unei ușoare scăderi a volumului total de mărfuri, Portul Constanța își consolidează poziția de principal centru logistic al României și unul dintre cele mai importante porturi comerciale din regiunea Mării Negre.