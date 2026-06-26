Raport INS: Populația conectată la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat un raport privind evoluția populației conectate la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate în anul 2025. Documentul prezintă date referitoare la gradul de racordare al locuințelor la infrastructura de canalizare la nivel național.

Analiza se bazează pe populația rezidentă a României și compară indicatorii cu anul anterior. Sunt evidențiate atât conexiunile la canalizare, cât și accesul la stații de epurare.

În anul 2025, populația conectată la sistemele de canalizare a ajuns la 11.639.167 de locuitori, ceea ce reprezintă 61,1% din populația rezidentă a României. Față de anul 2024, numărul persoanelor conectate a crescut cu 61.119.

În paralel, populația conectată la sisteme de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 11.447.695 de persoane, echivalentul a 60,1% din populația rezidentă. Acest indicator a înregistrat o creștere de 88.070 de persoane comparativ cu anul precedent.

Datele indică o extindere treptată a infrastructurii de canalizare și epurare la nivel național. Ponderea ridicată a populației conectate la sisteme dotate cu epurare arată o acoperire aproape completă a conexiunilor existente.

Diferența dintre cele două categorii rămâne redusă, ceea ce sugerează o corelare strânsă între rețelele de canalizare și cele de tratare a apelor uzate. Evoluția este una graduală, raportată la anul anterior.

La nivel regional, cele mai ridicate valori ale populației conectate la canalizare s-au înregistrat în București-Ilfov, cu 97,1%, urmată de regiunea Vest cu 73,1% și regiunea Centru cu 72,6%.

La polul opus, cele mai scăzute procente au fost consemnate în regiunea Nord-Est, cu 41,1%, Sud-Muntenia cu 42,8% și Sud-Vest Oltenia cu 51,3%. Din totalul populației conectate la canalizare, 98,4% beneficiază și de servicii de epurare a apelor uzate. Distribuția arată diferențe semnificative între regiunile țării.

În mediul urban, populația conectată la sistemele de canalizare a fost de 9.751.800 de persoane, reprezentând 99,8% din populația rezidentă urbană a României. În mediul rural, 1.887.367 de persoane au avut acces la servicii de canalizare, ceea ce reprezintă 20,4% din populația rezidentă rurală. Diferența dintre cele două medii de rezidență rămâne semnificativă, în special în ceea ce privește gradul de acoperire al infrastructurii.

Datele sunt structurate pe regiuni de dezvoltare stabilite la nivel național și includ ansambluri de județe din întreaga țară. Aceste regiuni sunt utilizate pentru analiza statistică a disparităților teritoriale și a accesului la servicii publice. Raportarea evidențiază distribuția inegală a infrastructurii între zonele urbane și cele rurale.