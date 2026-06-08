O decizie europeană majoră: cum se pregătește Italia pentru următorul plan energetic

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 23 de miliarde de euro pentru Roma, destinată sprijinirii producției de energie electrică din surse regenerabile.

Decizia este aliniată cu obiectivele „Pactului industrial curat” și cu cadrul european pentru ajutoare de stat aplicabil tranziției energetice. În acest context, Italia vizează accelerarea investițiilor în capacități verzi, într-un context în care energia solară a fost utilizată sub potențialul existent, comparativ cu alte regiuni din Europa. Măsura are în vedere reducerea dependenței energetice și susținerea obiectivelor climatice stabilite la nivel european.

Schema notificată de autoritățile italiene vizează dezvoltarea de centrale eoliene, solare, hidroenergetice și instalații pe bază de gaze de epurare. Proiectele sunt estimate să adauge aproximativ 37,15 GW de capacitate nouă din surse regenerabile, ceea ce reprezintă aproape jumătate din capacitatea actuală a Italiei în acest segment.

Ținta națională este ca, până în 2030, ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de electricitate să ajungă la 39,4%. Programul este conectat și la obiectivele europene de decarbonizare și la planurile de reducere a importurilor de energie.

Sprijinul financiar va fi acordat prin contracte bidirecționale pentru diferență, cu o durată de 20 de ani. Acestea prevăd ajustări financiare în funcție de evoluția prețurilor de pe piața energiei electrice, stabilite printr-un preț de referință.

Proiectele vor fi selectate prin proceduri competitive, bazate pe licitații transparente, în care investitorii vor concura pentru nivelul de sprijin necesar fiecărei investiții. Pentru instalațiile cu o capacitate sub 1 MW, finanțarea va fi acordată direct, iar prețul de referință va fi stabilit de autoritatea italiană de reglementare în energie.

Pentru proiectele de peste 1 MW, Italia va organiza proceduri separate pentru tehnologiile solare și eoliene, cu cerințe de preselecție stabilite prin legislația europeană privind industria cu emisii net zero.

Bugetul total de 23 de miliarde de euro este calculat pe baza estimărilor privind evoluția pieței energiei, iar costul efectiv al schemei poate fi mai redus dacă prețurile rămân ridicate. Comisia a concluzionat că mecanismul este necesar, adecvat și proporțional pentru susținerea tranziției energetice și pentru dezvoltarea capacităților strategice.

Schema se încadrează în cadrul de ajutoare de stat pentru „Pactul industrial curat”, adoptat pentru a sprijini investițiile în energie curată și reducerea emisiilor. Regulile permit finanțarea proiectelor în energie regenerabilă, stocare, decarbonizare industrială și tehnologii curate, precum baterii, panouri solare sau electrolizoare.

De asemenea, sunt prevăzute mecanisme de sprijin pentru reducerea riscurilor investițiilor private și pentru evitarea relocării industriilor în afara Uniunii Europene. Aceste instrumente urmăresc accelerarea tranziției energetice și consolidarea capacităților industriale interne.