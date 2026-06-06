România intră în noua eră a energiei. Două parcuri fotovoltaice cu sisteme de stocare au fost energizate la Buzău, în timp ce China accelerează cursa bateriilor

În timp ce marile companii din China investesc masiv în dezvoltarea unor baterii tot mai performante și își extind capacitățile de producție pentru sistemele de stocare a energiei, România face pași importanți în aceeași direcție. Două parcuri fotovoltaice dotate cu instalații de stocare au fost energizate în județul Buzău, marcând o etapă importantă pentru sectorul local al energiei regenerabile.

Compania românească Waldevar Energy a anunțat că a finalizat procesul de energizare pentru două proiecte dezvoltate în localitatea Stâlpu, investiții aparținând Premier Energy România și companiei MORE, divizia de energie regenerabilă a grupului grec Motor Oil.

„BlueTeam, condusă de Robert-Mihai Crosman, a energizat cu succes aseară două mari parcuri fotovoltaice din Stâlpu, județul Buzău, marcând un alt moment important în tranziția energetică a României. Pentru WALDEVAR, acesta este un alt pas înainte: un alt proiect EPC livrat cu succes pentru beneficiarii de încredere pe care suntem mândri să-i numim parteneri, contribuind la avansarea viitorului energetic al României”, a transmis compania.

Primul proiect, PVPP Stâlpu 1, realizat pentru Premier Energy România, dispune de o capacitate instalată de 38 MW AC și 48 MW DC și este echipat cu un sistem de stocare de 8 MW / 16 MWh.

Potrivit datelor prezentate de dezvoltatori, centrala va produce aproximativ 60 GWh de energie electrică anual, suficient pentru alimentarea a peste 25.000 de gospodării, contribuind totodată la reducerea emisiilor de carbon cu peste 20.000 de tone pe an.

Cel de-al doilea proiect, PVPP Stâlpu 2, dezvoltat pentru MORE, are o capacitate instalată de 48 MW AC și 63 MW DC și include un sistem de stocare de 10 MW / 21 MWh.

Producția anuală estimată este de aproximativ 78 GWh, suficientă pentru alimentarea a peste 32.000 de gospodării. Totodată, centrala va evita emiterea a peste 26.000 de tone de dioxid de carbon anual.

Împreună, cele două investiții însumează 86 MW capacitate instalată AC și 111 MW DC, precum și sisteme de stocare cu o capacitate totală de 18 MW și 37 MWh.

Estimările arată că proiectele vor genera anual aproximativ 138 GWh de energie regenerabilă și vor furniza electricitate pentru peste 57.000 de gospodării.

Dacă în urmă cu câțiva ani dezvoltarea energiei regenerabile era asociată aproape exclusiv cu instalarea de panouri solare și turbine eoliene, astăzi accentul se mută tot mai mult către capacitățile de stocare.

Motivul este simplu: energia produsă de soare și vânt nu este constantă, iar sistemele de baterii permit păstrarea electricității pentru momentele în care producția scade sau consumul crește.

Această schimbare de paradigmă se observă și la nivel global, unde marile companii asiatice investesc miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor baterii tot mai performante.

Cel mai mare producător mondial de baterii, compania chineză CATL, a anunțat recent progrese importante în dezvoltarea tehnologiei litiu-aer, considerată de mulți specialiști unul dintre „Sfântul Graal” al industriei.

Potrivit companiei, noua tehnologie ar putea atinge o densitate energetică teoretică de aproximativ 12.000 Wh/kg, de câteva ori mai mare decât cea a bateriilor litiu-ion utilizate în prezent.

Tehnologia utilizează litiu la anod și oxigen extras din aer pentru reacțiile electrochimice, eliminând necesitatea unor materiale precum nichelul, cobaltul sau manganul.

Specialiștii CATL susțin că, odată maturizată, această tehnologie ar putea permite dezvoltarea unor vehicule electrice cu autonomii de peste 1.000 de kilometri și a unor sisteme de stocare a energiei mult mai compacte și mai eficiente.

Totuși, tehnologia se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare și este nevoie de ani de cercetare înainte de producția de serie.

În paralel, marii producători chinezi de echipamente fotovoltaice își accelerează investițiile în baterii și soluții de stocare.

Companii precum JinkoSolar, JA Solar, LONGi Green Energy și Trina Solar își extind rapid capacitățile de producție, pe măsură ce piața panourilor fotovoltaice se confruntă cu o încetinire a cererii și cu scăderi ale prețurilor.

Analiștii estimează că exporturile chineze de baterii pentru stocarea energiei vor crește cu aproximativ 30% în 2026, până la 150 GWh.

În același timp, gigantul CATL estimează că segmentul stocării energiei va genera până în 2030 jumătate din vânzările sale globale, față de aproximativ 25% în prezent.

Proiectele energizate la Stâlpu arată că și piața românească începe să urmeze direcția observată la nivel internațional.

Dacă în trecut accentul era pus aproape exclusiv pe instalarea de noi capacități de producție, astăzi dezvoltatorii integrează tot mai frecvent sisteme de stocare, considerate esențiale pentru stabilitatea rețelei și pentru valorificarea eficientă a energiei regenerabile.

După energizare, cele două parcuri din Buzău vor intra într-o perioadă de teste și verificări tehnice. Ulterior, după obținerea tuturor certificărilor necesare și a licenței de operare, energia produsă va putea fi comercializată pe piață.

Pentru România, investițiile de la Stâlpu reprezintă mai mult decât două noi parcuri fotovoltaice. Ele reflectă o schimbare de direcție într-un sector energetic în care bateriile și stocarea energiei încep să devină la fel de importante precum producția propriu-zisă de electricitate.