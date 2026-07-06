Canicula crește vânzările producătorilor chinezi de aparate de aer condiționat în Europa

Valurile de căldură care au afectat Europa în această vară au impulsionat cererea pentru aparatele de aer condiționat, în special pentru modelele portabile. Evoluția favorizează marii producători chinezi, care beneficiază de creșterea vânzărilor și a exporturilor pe o piață europeană.

Pe fondul doborârii recordurilor de temperatură în Europa în ultimele săptămâni și al creșterii temperaturilor din locuințe până la niveluri greu de suportat, tot mai mulți europeni au ales ca soluție rapidă aparatele de aer condiționat portabile. Cererea în creștere pentru aceste unități, care pot fi instalate rapid și sunt mai accesibile decât sistemele tradiționale de aer condiționat de tip „split inverter”, răspândite în special în SUA și Asia, stimulează afacerile marilor producători chinezi de electrocasnice, precum Midea Group Co., Haier Smart Home Co. și Gree Electric Appliances Inc.

Jeff Zhang, analist financiar la Morningstar, apreciază că cererea ridicată pentru aparatele de aer condiționat va susține creșterea anuală a exporturilor principalilor producători chinezi în lunile de vară. Totodată, acesta estimează că veniturile companiilor vor înregistra o creștere semnificativă în al doilea și al treilea trimestru al anului.

Potrivit analiștilor de la Citigroup Inc., producătorul chinez Midea a raportat o creștere de peste 20% a vânzărilor de aparate de aer condiționat în Europa în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Citigroup Inc. consideră că Midea a anticipat cererea ridicată din această vară prin dublarea și, în unele cazuri, chiar triplarea stocurilor de aparate de aer condiționat portabile înainte de debutul sezonului de vârf.

În același timp, Haier Smart Home ar putea înregistra în acest an o creștere de două cifre a vânzărilor de aparate de aer condiționat în Europa. Acest segment a generat aproximativ 20% din afacerile regionale ale companiei în 2025. Potrivit Citigroup Inc., veniturile obținute de Gree din piețele externe reprezintă aproximativ 15% din vânzările totale ale grupului.

„Pe ansamblu, ne aşteptăm ca o cerere puternică pentru aparatele de aer condiţionat să impulsioneze creşterea exporturilor de la an la an pentru principalii producători chinezi în lunile de vară”, a declarat Zhang.

Deși cererea mai ridicată de pe piața europeană reprezintă o evoluție favorabilă, aceasta este puțin probabil să compenseze integral scăderea vânzărilor din China, care rămâne cea mai importantă piață pentru producătorii chinezi de electrocasnice din perspectiva veniturilor.

Analista Elaine Lai de la Bloomberg Intelligence atrage atenția că aceste companii continuă să se confrunte cu numeroase provocări, printre care reducerea cheltuielilor de consum în China, diminuarea subvențiilor și majorarea costurilor. Totodată, ea estimează că scumpirea accentuată a materiilor prime, în special a aluminiului și cuprului, ar putea afecta marjele brute de profit și tempera ritmul de creștere al câștigurilor.

Potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie, doar o cincime dintre gospodăriile din Europa sunt dotate cu aparate de aer condiționat. Această situație creează oportunități importante pentru producătorii de electrocasnice, în special pentru cei care comercializează unități portabile, în condițiile în care factorii de decizie și autoritățile de reglementare continuă să dezbată dacă și în ce condiții ar trebui permisă instalarea sistemelor de aer condiționat fixe, montate pe perete.

Zhang consideră că ușurința în utilizare a produselor chinezești, prețurile competitive și economiile realizate prin eliminarea costurilor de instalare vor genera beneficii structurale pentru marii producători pe termen lung. El apreciază că această tendință s-ar putea repeta dacă efectele încălzirii globale vor continua să se accentueze.