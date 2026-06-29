Lege la bloc pentru montarea aerului condiționat. Interdicție pentru proprietari. Vecinii pot cere demontarea în aceste cazuri

În sezonul cald, tot mai mulți proprietari aleg să își monteze aparate de aer condiționat pentru a face față temperaturilor ridicate. De cele mai multe ori, unitatea exterioară este amplasată pe fațada blocului, însă această soluție poate genera conflicte între vecini, mai ales atunci când apar zgomotul, vibrațiile, scurgerile de apă sau modificarea aspectului clădirii.

Puțini proprietari știu însă că montarea unui aparat de aer condiționat nu înseamnă că pot alege orice loc de pe fațada imobilului. În anumite situații, vecinii pot solicita mutarea sau chiar demontarea instalației, dacă aceasta încalcă legea sau produce prejudicii.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, fațada blocului face parte din proprietatea comună a tuturor proprietarilor din condominiu.

Acest lucru înseamnă că orice intervenție asupra fațadei trebuie realizată cu respectarea prevederilor legale și fără a afecta drepturile celorlalți locatari.

În practică, majoritatea aparatelor de aer condiționat sunt montate pe exteriorul blocului, însă instalarea trebuie făcută astfel încât să nu afecteze structura clădirii, să nu pună în pericol siguranța persoanelor și să nu provoace disconfort vecinilor.

Cele mai frecvente reclamații apar atunci când unitatea exterioară:

evacuează apa direct pe balconul sau ferestrele vecinilor;

produce zgomot sau vibrații peste limitele normale;

este amplasată deasupra geamurilor altor apartamente;

afectează aspectul unei clădiri protejate sau monument istoric;

este montată necorespunzător și există riscul desprinderii.

În astfel de situații, proprietarul afectat poate solicita remedierea problemei, iar dacă aceasta nu este rezolvată pe cale amiabilă, poate sesiza asociația de proprietari, autoritățile competente sau chiar instanța de judecată.

Da, însă nu în orice situație. Simplul fapt că un vecin nu este de acord cu existența aparatului de aer condiționat nu este suficient pentru obligarea proprietarului la demontare.

În schimb, dacă se dovedește că montajul încalcă prevederile legale, afectează proprietatea comună, produce infiltrații, zgomot excesiv sau alte prejudicii, instanța poate dispune înlăturarea instalației ori mutarea acesteia într-o altă poziție.

În multe cazuri, înainte de a se ajunge la o astfel de măsură, proprietarul este obligat să remedieze problema, de exemplu prin montarea unui sistem de colectare a condensului sau prin reducerea nivelului de zgomot.

Una dintre cele mai întâlnite probleme este evacuarea condensului.

Apa care picură permanent pe fațada blocului, pe balcoanele sau ferestrele altor locatari poate constitui un disconfort și poate produce degradări ale construcției.

Din acest motiv, instalatorii recomandă racordarea evacuării condensului la sistemul de canalizare sau dirijarea acesteia într-un mod care să nu afecteze alte persoane.

Asociația de proprietari poate interveni atunci când apar conflicte între vecini privind folosirea proprietății comune.

Administratorul sau președintele asociației poate încerca soluționarea amiabilă a disputei și poate solicita proprietarului să remedieze deficiențele constatate.

Totuși, asociația nu poate dispune singură demontarea aparatului dacă nu există o hotărâre judecătorească sau alte prevederi legale aplicabile.

În majoritatea cazurilor, montarea unui aparat de aer condiționat la un bloc obișnuit nu necesită autorizație de construire, dacă nu sunt afectate elementele structurale ale clădirii și sunt respectate condițiile prevăzute de legislație.

Situația este diferită în cazul clădirilor monument istoric sau al celor aflate în zone protejate, unde pot exista reguli speciale privind intervențiile asupra fațadelor și unde sunt necesare avize suplimentare.

Specialiștii recomandă ca orice neînțelegere privind montarea aparatului de aer condiționat să fie rezolvată mai întâi pe cale amiabilă.

Dacă proprietarul refuză să remedieze problemele, vecinul afectat poate formula o sesizare către asociația de proprietari, către autoritatea locală, iar în ultimă instanță poate solicita instanței obligarea acestuia la înlăturarea cauzei prejudiciului și, dacă este cazul, plata unor despăgubiri.

În practică, fiecare situație este analizată individual, iar soluția depinde de modul în care este montat aparatul și de existența unor prejudicii reale produse celorlalți proprietari.