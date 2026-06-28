Regulă nouă pentru impozit. Proprietarii care pot pierde scutirea. Solicitarea va fi analizată

Agenția Fiscală din Spania a clarificat modul în care se aplică unul dintre cele mai importante avantaje fiscale pentru proprietarii de locuințe, iar decizia îi afectează în special pe partenerii care trăiesc în uniuni consensuale. Potrivit noii interpretări, separarea unui cuplu necăsătorit nu va fi tratată automat la fel ca separarea unui cuplu căsătorit atunci când este analizat dreptul la scutirea de impozit pentru reinvestirea banilor obținuți din vânzarea locuinței principale.

Măsura are impact asupra contribuabililor care intenționează să își vândă locuința și să cumpere alta, beneficiind de scutirea de impozit prevăzută de legislația spaniolă.

Ce prevede regula privind locuința principală

Legislația fiscală din Spania permite proprietarilor să nu plătească impozit pe câștigul obținut din vânzarea locuinței principale dacă folosesc suma încasată pentru achiziționarea unei alte locuințe principale.

În mod obișnuit, pentru a beneficia de această facilitate fiscală, proprietarul trebuie să fi locuit în imobil cel puțin trei ani consecutivi.

Există însă și excepții. Dacă persoana este obligată să își schimbe domiciliul înainte de împlinirea celor trei ani din motive considerate necesare, perioada minimă poate fi redusă. Printre situațiile prevăzute de lege se numără căsătoria, separarea conjugală, transferul la locul de muncă, obținerea primului loc de muncă sau alte motive similare justificate.

Într-o interpretare publicată la 22 mai, Direcția Generală de Impozite (DGT) a concluzionat că despărțirea unui cuplu de fapt, chiar dacă acesta este înregistrat oficial în registrul comunității autonome, nu poate fi asimilată automat separării conjugale.

Instituția explică:

„Având în vedere amploarea și lipsa de definire a conceptului de cuplu de fapt – care nu este inclus în reglementările care guvernează Dreptul Familiei din cadrul Codului Civil – nu se poate face o simplă asimilare între separarea conjugală și separarea unui cuplu de fapt.”

Autoritatea fiscală arată că situația este diferită în cazul persoanelor căsătorite, deoarece efectele juridice ale separării sunt prevăzute expres în legislație.

„Dimpotrivă, în cazul separării conjugale, Codul Civil stabilește în articolul 83 că decretul de separare produce suspendarea vieții comune a cuplului căsătorit. Prin urmare, Impozitul pe venit, atunci când se referă la separarea conjugală ca fiind una dintre circumstanțele care impun în mod necesar schimbarea reședinței, se limitează doar la a reflecta una dintre consecințele juridice ale separării conjugale.”

Totuși, autoritățile fiscale precizează că lista motivelor care permit plecarea din locuință înainte de expirarea perioadei de trei ani nu este una închisă.

Regulamentul face referire și la „alte motive similare justificate”, ceea ce înseamnă că fiecare caz va fi analizat separat pentru a se stabili dacă schimbarea domiciliului a fost cu adevărat necesară.

Potrivit DGT, elementul esențial este caracterul obligatoriu al schimbării domiciliului.

„Adică, dacă contribuabilul își păstrează opțiunea de a alege, nu va exista o circumstanță care să permită o excepție de la perioada de trei ani și, prin urmare, dacă contribuabilul decide să-și schimbe adresa, noua reședință nu va fi considerată automat reședința sa principală.”

Instituția mai precizează că excepția poate fi aplicată și în alte situații asemănătoare celor prevăzute expres de lege, însă doar dacă acestea impun în mod real schimbarea domiciliului.

„În mod similar, se poate afirma că, dacă se dovedesc circumstanțe analoage cu cele enumerate în regulament, se poate renunța la perioada de trei ani, cu condiția ca aceste circumstanțe să impună și o schimbare de adresă.”

Astfel, decizia Fiscului spaniol limitează posibilitatea aplicării automate a facilității fiscale în cazul cuplurilor necăsătorite și confirmă că fiecare solicitare va fi analizată în funcție de circumstanțele concrete ale contribuabilului.