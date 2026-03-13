Noile reguli privind radierea autovehiculelor au intrat în vigoare la finalul lunii februarie, odată cu adoptarea OUG 7/2026. Actul normativ stabilește că radierea unui mijloc de transport nu mai poate fi făcută dacă proprietarul are datorii la autoritățile locale.

Pentru a scoate din circulație un vehicul, proprietarul trebuie să depună la autoritatea fiscală din localitatea de domiciliu o declarație de radiere. Pe lângă acest document, el trebuie să prezinte și dovada că nu are datorii la bugetul local.

Concret, proprietarul trebuie să își achite toate taxele și impozitele locale restante. De asemenea, este obligatorie plata amenzilor contravenționale primite anterior.

Noua regulă se aplică în toate situațiile prevăzute de legislația rutieră privind radierea vehiculelor.

Plata tuturor obligațiilor către bugetul local este obligatorie în mai multe situații prevăzute de lege. Una dintre aceste situații este retragerea din circulație a vehiculului, atunci când proprietarul face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat. Regula se aplică și în cazul în care proprietarul prezintă dovada dezmembrării sau casării vehiculului.

De asemenea, plata datoriilor este necesară atunci când mașina este predată unei unități specializate pentru dezmembrare.

Aceeași condiție se aplică atunci când proprietarul dorește să scoată vehiculul din România pentru a-l înmatricula într-un alt stat.

Radierea poate fi solicitată și în cazul în care vehiculul a fost furat. Regula este valabilă și în situația în care proprietarul dorește să transfere dreptul de proprietate către o altă persoană.

Cererea de radiere trebuie depusă de persoana care figurează ca proprietar în ultimul certificat de înmatriculare.

Ordonanța introduce și o regulă nouă pentru situațiile în care vehiculul este reînmatriculat. Dacă un contribuabil solicită radierea unui autovehicul în cursul unui an fiscal și îl reînmatriculează în anul următor, el datorează impozitul pentru întregul an în care are loc reînmatricularea.

Procedura de radiere urmează în continuare regulile generale stabilite anterior.

Proprietarul trebuie să depună declarația de radiere la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data radierii. După finalizarea procedurii, impozitul pentru vehicul nu mai este datorat începând cu 1 ianuarie a anului următor.

OUG 7/2026 prevede și alte măsuri legate de plata obligațiilor către bugetul local. Actul normativ stabilește că proprietarii trebuie să achite toate datoriile înainte de radierea vehiculelor la cerere.

În plus, ordonanța introduce și alte restricții legate de neachitarea obligațiilor fiscale.

Începând din toamna viitoare, șoferii riscă suspendarea permisului de conducere dacă nu își plătesc amenzile rutiere.

De asemenea, tranzacțiile cu autovehicule sau imobile vor fi condiționate de lipsa datoriilor la bugetul local. Această regulă se va aplica atât vânzătorului, cât și cumpărătorului.