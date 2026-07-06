Germania schimbă prioritățile bugetare. Cheltuielile pentru apărare cresc cu 33%, iar fondurile pentru climă și dezvoltare sunt reduse

Guvernul german a aprobat proiectul bugetului federal pentru 2027, care prevede o majorare semnificativă a cheltuielilor pentru apărare și o creștere a împrumuturilor statului. În același timp, executivul de la Berlin propune reduceri ale fondurilor destinate ajutorului pentru dezvoltare și unor programe legate de protecția climei.

Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz a adoptat luni proiectul de buget federal pentru anul 2027, în care apărarea devine una dintre principalele priorități financiare.

Potrivit documentului, bugetul Ministerului Apărării va ajunge la aproape 110 miliarde de euro, cu 33% mai mult decât în anul precedent. Creșterea face parte din procesul de consolidare a capacităților militare început după invazia Rusiei în Ucraina.

Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, a explicat recent că actualul context de securitate impune investiții suplimentare în apărare și a afirmat că Germania nu se poate proteja de amenințările venite din partea Rusiei doar prin menținerea unui buget echilibrat.

Proiectul de buget prevede cheltuieli totale de 555,4 miliarde de euro în 2027, cu aproximativ 12 miliarde de euro peste estimările prezentate în luna aprilie.

În paralel, guvernul intenționează să contracteze noi împrumuturi în valoare de 118,7 miliarde de euro, cu aproape 8 miliarde de euro mai mult decât era prevăzut inițial.

Dacă sunt incluse și fondurile speciale destinate infrastructurii, armatei și proiectelor privind neutralitatea climatică, volumul total al noilor împrumuturi va ajunge la 203,7 miliarde de euro.

Lars Klingbeil a explicat că deteriorarea perspectivelor economice, influențată inclusiv de conflictul dintre Israel și Iran și de efectele asupra piețelor energetice, a determinat revizuirea planurilor bugetare și creșterea necesarului de finanțare.

În timp ce apărarea primește resurse suplimentare, alte domenii vor înregistra reduceri de finanțare.

Bugetul Ministerului Cooperării Economice și Dezvoltării, responsabil de gestionarea ajutorului public pentru dezvoltare, va fi diminuat cu 6%.

Totodată, guvernul intenționează să transfere mai multe miliarde de euro din fondul special destinat neutralității climatice către bugetul federal general.

Măsura a fost criticată de organizațiile de mediu din Germania. Organizația BUND a acuzat coaliția de guvernare că diminuează resursele destinate combaterii schimbărilor climatice și a calificat decizia drept un atac asupra politicilor de protecție a climei.

După aprobarea de către Guvern, proiectul bugetului federal va intra în dezbaterea Bundestagului în luna septembrie.

Autoritățile germane estimează că legea bugetului pentru 2027 va fi adoptată până la sfârșitul acestui an, după parcurgerea procedurii parlamentare.