PSD acuză USR de dublu standard după condamnarea lui Clotilde Armand. Ce invocă social-democrații

PSD lansează un atac la adresa USR după condamnarea în primă instanță a fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand. Social-democrații acuză formațiunea de „duplicitate” și susțin că aceasta nu respectă propria rezoluție referitoare la membrii condamnați penal.

PSD acuză USR de „duplicitate” și de o „criză morală profundă” după condamnarea în primă instanță a lui Clotilde Armand și pierderea mandatului de primar de către Dominic Fritz, în urma unui conflict de interese.

„USR a căzut în propria minciună! După ce Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță și după ce președintele USR, condamnatul Fritz, și-a pierdut mandatul de primar din cauza conflictului de interese, USR își demonstrează din plin duplicitatea și criza morală profundă în care se află”, a transmia PSD, luni seara, printr-un comunicat.

Social-democrații fac referire la o rezoluție adoptată de Biroul Național al USR în perioada campaniei electorale prezidențiale din 2024. Documentul stabilea o regulă referitoare la situația membrilor formațiunii care sunt condamnați penal.

Potrivit PSD, rezoluția a fost adoptată în unanimitate de Biroul Național al USR și prevedea măsuri pentru membrii partidului condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

„Orice membru USR care este condamnat penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în primă instanță, va fi exclus din partid dacă nu își va da demisia din USR”, prevedea rezoluția citată de PSD.

Social-democrații susțin că această regulă nu a fost aplicată după pronunțarea sentinței în cazul lui Clotilde Armand. PSD afirmă că, deși fostul edil al Sectorului 1 a primit o condamnare în primă instanță, conducerea USR nu a dispus excluderea acesteia.

„Acum însă, în pofida condamnării primite de Clotilde Armand, nimeni din conducerea USR nu a dispus aplicarea rezoluției din 2024 și excluderea INFRACTOAREI din partid. Dimpotrivă, PENALA CONDAMNATĂ Clotilde Armand, susține cu un tupeu fără margini că va face în continuare politică în USR, pe motiv că pedeapsa cu închisoarea pe care a primit-o nu este cu executare”, mai transmite PSD.

În comunicatul transmis luni seara, PSD reproșează USR că ar fi avut, în trecut, o poziție diferită față de politicienii acuzați sau condamnați din alte formațiuni politice.

Social-democrații susțin că USR le-a cerut în repetate rânduri unor politicieni din alte partide să se retragă din viața publică înainte ca situațiile lor juridice să fie soluționate definitiv. PSD consideră că această poziție intră în contradicție cu modul în care USR reacționează acum după condamnarea lui Clotilde Armand.

„PSD amintește că, ani la rând, USR a călcat în picioare prezumția constituțională de nevinovăție, cerând cu agresivitate politicienilor din alte partide „să facă pasul în spate”, cu mult înainte de a fi judecați sau condamnați definitiv. Acum însă, falșii deontologi din USR fac scut în jurul penalilor și condamnaților din partidul lor și atacă orbește Justiția, instanțele de judecată și statul de drept din România”, se arată în comunicat.

Mesajul transmis de PSD se încheie cu o nouă acuzație la adresa formațiunii conduse de USR, social-democrații folosind o formulare dură pentru a descrie situația politică rezultată după condamnarea fostului edil al Sectorului 1.

„Rușine penalilor și condamnaților din USR! USR este acum PARTIDUL PENALILOR ȘI CONDAMNAȚILOR ÎN FUNCȚII PUBLICE!”, încheie PSD comunicatul.

Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1 și lider al USR, a fost condamnată luni, în primă instanță, la un an de închisoare. Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Judecătoria Sectorului 1 a stabilit condamnarea inculpatei Armand Clotilde – Marie – Brigitte la pedeapsa de un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată, în patru acte materiale.

Dosarul a ajuns în instanță după o sesizare transmisă de Agenția Națională de Integritate (ANI). Inspectorii de integritate au reclamat că Clotilde Armand s-ar fi numit singură în funcția de manager al unui proiect anticorupție finanțat din fonduri europene.

Potrivit sesizării care a stat la baza dosarului, fostul primar ar fi semnat dispoziții prin care și-a majorat propria indemnizație lunară cu până la 30%.