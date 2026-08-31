Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare. Decizia instanței nu este definitivă
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 și lider USR, a fost condamnată luni, 31 august, la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată. Judecătoria Sectorului 1 a dispus însă amânarea aplicării pedepsei, iar hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Instanța a stabilit o pedeapsă de un an de închisoare
Judecătoria Sectorului 1 a stabilit pentru Clotilde Armand pedeapsa de un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată, fiind reținute patru acte materiale.
Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data la care hotărârea va rămâne definitivă.
În această perioadă, dacă soluția va deveni definitivă în această formă, Armand va trebui să respecte mai multe măsuri de supraveghere. Printre acestea se numără prezentarea la Serviciul de Probațiune București la datele stabilite, primirea vizitelor consilierului de probațiune și anunțarea schimbării locuinței sau a deplasărilor mai lungi de cinci zile.
De asemenea, trebuie să comunice schimbarea locului de muncă și să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru verificarea mijloacelor sale de existență.
Interdicția de a fi aleasă ar interveni în cazul anulării sau revocării amânării
Judecătoria a stabilit și o pedeapsă complementară constând în interzicerea, timp de trei ani, a dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice sau în alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercitarea autorității de stat.
Potrivit hotărârii citate, această pedeapsă complementară se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale.
Instanța a atras atenția și asupra faptului că nerespectarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse sau săvârșirea unor noi infracțiuni în perioada de supraveghere poate conduce la revocarea amânării și la aplicarea și executarea pedepsei inițial amânate.
Instanța a dispus confiscarea a 18.720 de lei
Prin aceeași sentință, Judecătoria Sectorului 1 a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei.
Clotilde Armand a fost obligată și la plata a 2.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Din această sumă, 1.000 de lei sunt aferenți urmăririi penale, 500 de lei fazei de cameră preliminară și alți 500 de lei fazei de judecată.
Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicarea copiei sentinței penale.
Clotilde Armand anunță că va ataca sentința în apel
Fostul primar al Sectorului 1 a reacționat după pronunțarea hotărârii și a insistat asupra faptului că aceasta nu este definitivă.
„Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei”, a afirmat Clotilde Armand.
Ea susține că a acționat legal și cu bună-credință și anunță că va continua procesul în apel.
„Am susținut de la început că am acționat legal, cu bună-credință și fără să urmăresc obținerea vreunui folos necuvenit. Voi lupta până la capăt”, a transmis aceasta.
Armand susține totodată că dosarul a fost utilizat în scop politic și ridică semne de întrebare cu privire la modul în care acesta a fost instrumentat. Afirmațiile îi aparțin și nu reprezintă constatări ale instanței.
Fostul edil precizează și că, în baza actualei hotărâri, nu are în acest moment o interdicție în vigoare privind dreptul de a candida sau de a fi aleasă.
Dosarul a pornit de la o sesizare a Agenției Naționale de Integritate
Procesul a fost deschis în urma unei sesizări formulate de Agenția Națională de Integritate (ANI).
Inspectorii de integritate au reclamat faptul că, în perioada în care conducea Sectorul 1, Clotilde Armand s-ar fi numit singură manager al unui proiect anticorupție finanțat din fonduri europene.
Potrivit sesizării ANI, aceasta ar fi semnat ulterior dispoziții prin care propria indemnizație lunară a fost majorată cu până la 30%.
Sentința pronunțată pe 31 august este una de fond și nu este definitivă. Clotilde Armand a anunțat deja că o va contesta în apel.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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