Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare. Decizia instanței nu este definitivă

Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 și lider USR, a fost condamnată luni, 31 august, la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată. Judecătoria Sectorului 1 a dispus însă amânarea aplicării pedepsei, iar hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Judecătoria Sectorului 1 a stabilit pentru Clotilde Armand pedeapsa de un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată, fiind reținute patru acte materiale.

Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data la care hotărârea va rămâne definitivă.

În această perioadă, dacă soluția va deveni definitivă în această formă, Armand va trebui să respecte mai multe măsuri de supraveghere. Printre acestea se numără prezentarea la Serviciul de Probațiune București la datele stabilite, primirea vizitelor consilierului de probațiune și anunțarea schimbării locuinței sau a deplasărilor mai lungi de cinci zile.

De asemenea, trebuie să comunice schimbarea locului de muncă și să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru verificarea mijloacelor sale de existență.

Judecătoria a stabilit și o pedeapsă complementară constând în interzicerea, timp de trei ani, a dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice sau în alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercitarea autorității de stat.

Potrivit hotărârii citate, această pedeapsă complementară se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale.

Instanța a atras atenția și asupra faptului că nerespectarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse sau săvârșirea unor noi infracțiuni în perioada de supraveghere poate conduce la revocarea amânării și la aplicarea și executarea pedepsei inițial amânate.

Prin aceeași sentință, Judecătoria Sectorului 1 a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei.

Clotilde Armand a fost obligată și la plata a 2.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Din această sumă, 1.000 de lei sunt aferenți urmăririi penale, 500 de lei fazei de cameră preliminară și alți 500 de lei fazei de judecată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicarea copiei sentinței penale.

Fostul primar al Sectorului 1 a reacționat după pronunțarea hotărârii și a insistat asupra faptului că aceasta nu este definitivă.

„Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei”, a afirmat Clotilde Armand.

Ea susține că a acționat legal și cu bună-credință și anunță că va continua procesul în apel.

„Am susținut de la început că am acționat legal, cu bună-credință și fără să urmăresc obținerea vreunui folos necuvenit. Voi lupta până la capăt”, a transmis aceasta.

Armand susține totodată că dosarul a fost utilizat în scop politic și ridică semne de întrebare cu privire la modul în care acesta a fost instrumentat. Afirmațiile îi aparțin și nu reprezintă constatări ale instanței.

Fostul edil precizează și că, în baza actualei hotărâri, nu are în acest moment o interdicție în vigoare privind dreptul de a candida sau de a fi aleasă.

Procesul a fost deschis în urma unei sesizări formulate de Agenția Națională de Integritate (ANI).

Inspectorii de integritate au reclamat faptul că, în perioada în care conducea Sectorul 1, Clotilde Armand s-ar fi numit singură manager al unui proiect anticorupție finanțat din fonduri europene.

Potrivit sesizării ANI, aceasta ar fi semnat ulterior dispoziții prin care propria indemnizație lunară a fost majorată cu până la 30%.

Sentința pronunțată pe 31 august este una de fond și nu este definitivă. Clotilde Armand a anunțat deja că o va contesta în apel.