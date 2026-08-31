UDMR își stabilește poziția în negocierile pentru Guvern. Ce spune despre Siegfried Mureșan și Nicușor Dan

UDMR rămâne în alianța formată cu PNL și USR, care îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Kelemen Hunor a anunțat luni că formațiunea sa nu își schimbă poziția înaintea desemnării făcute de președintele Nicușor Dan. Liderul Uniunii a respins informațiile potrivit cărora ar fi dispus să sprijine un guvern condus de PSD. Declarațiile au fost acordate publicației Maszol, în contextul negocierilor politice pentru formarea viitorului Cabinet.

UDMR își menține acordul politic încheiat în luna iunie cu PNL și USR și va aștepta nominalizarea oficială a candidatului pentru funcția de prim-ministru înainte de a lua o altă decizie. Kelemen Hunor a negat că i-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu disponibilitatea formațiunii de a susține un Cabinet PSD.

Președintele Uniunii a calificat această informație drept o invenție și a insistat că partidul său nu intenționează să schimbe tabăra înainte ca șeful statului să anunțe persoana desemnată să formeze noul Guvern.

„Poziția UDMR rămâne că așteptăm ca președintele să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru”, a declarat Kelemen Hunor pentru Maszol.

Liderul formațiunii a precizat că Uniunea așteaptă decizia oficială a președintelui Nicușor Dan. Înțelegerea stabilită în iunie de PNL, USR și UDMR, prin care cele trei partide au convenit să îl susțină pe Siegfried Mureșan, continuă să fie valabilă pentru Uniune.

În ceea ce privește poziția social-democraților, Kelemen Hunor a afirmat că Sorin Grindeanu este candidatul susținut de PSD pentru conducerea Guvernului.

Actualul raport de forțe din Parlament nu permite nici alianței formate de PNL, USR și UDMR, nici PSD să instaleze singure un nou Cabinet. Kelemen Hunor a respins informația publicată de Adevărul potrivit căreia le-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan că parlamentarii Uniunii ar vota orice persoană desemnată de Nicușor Dan pentru postul de prim-ministru.

Conform evaluării prezentate de liderul Uniunii, PNL, USR și UDMR dețin împreună mai multe mandate decât PSD, dacă social-democrații sunt luați separat. Totuși, niciuna dintre cele două formule politice nu dispune de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern.

Kelemen Hunor a avertizat că blocajul politic, care durează de aproape patru luni, afectează interesul public. În opinia sa, prelungirea negocierilor creează impresia că partidele nu sunt capabile să ajungă la un acord și să stabilească o soluție pentru conducerea țării.

Președintele UDMR consideră că Siegfried Mureșan nu și-a consolidat statutul de candidat la funcția de prim-ministru, deși beneficiază de sprijinul anunțat al celor trei partide. Kelemen Hunor a precizat că a discutat săptămâna trecută cu Ilie Bolojan despre situația politicianului propus de alianța PNL-USR-UDMR.

Potrivit liderului Uniunii, după anunțarea candidaturii sale, Siegfried Mureșan a formulat critici la adresa președintelui Nicușor Dan și a PSD, însă ulterior nu a mai avut o prezență publică vizibilă pe parcursul verii.

„Nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil”, a spus Kelemen Hunor pentru Maszol.

Kelemen Hunor a apreciat că retragerea din prim-plan a candidatului nu poate fi justificată în actualul context politic. În opinia sa, Siegfried Mureșan ar fi trebuit să acționeze pentru păstrarea sprijinului parlamentar deja obținut sau pentru extinderea majorității susținute de PNL, USR și UDMR în raport cu PSD.