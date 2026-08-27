Bolojan, între Palatul Victoria și Senat. Scenariul discutat în culisele negocierilor

Ilie Bolojan ar vrea să rămână în fruntea Guvernului cel puțin până la iarnă și, potrivit informațiilor obținute de România TV, le-ar fi comunicat această intenție atât liderilor politici, cât și colegilor din PNL.

Potrivit acelorași informații, actualul premier nu renunță la ideea de a rămâne la Palatul Victoria, însă poziția sa este complicată de deteriorarea relațiilor dintre PNL și USR, dar și de negocierile purtate separat de PSD în Parlament.

Președintele Nicușor Dan așteaptă din partea partidelor politice variante concrete pentru viitoarea formulă de guvernare și ar urma să convoace o nouă rundă de consultări pentru stabilirea unei soluții politice.

Una dintre principalele dificultăți pentru Ilie Bolojan este relația cu PSD și cu liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. Premierul a criticat public modul în care PSD și-ar fi respectat înțelegerile cu partenerii de guvernare, în timp ce evaluarea sa cu privire la ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost una favorabilă.

Potrivit informațiilor, Nicușor Dan are în acest moment două variante pentru funcția de prim-ministru: Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare. O eventuală nominalizare ar urma să fie luată în calcul după 1 septembrie.

În paralel cu intenția lui Ilie Bolojan de a rămâne la conducerea Guvernului, în Parlament se conturează o formulă politică în care liderul PNL nu ar ocupa poziția centrală.

Sursele mai susțin că PSD poartă negocieri directe în Parlament pentru formarea unei noi majorități. Formula discutată ar putea reuni PSD, Platforma Conservatoare din PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari neafiliați.

Negocierile au loc în condițiile în care România a ajuns la a 114-a zi fără un Guvern cu puteri depline, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură.

Ilie Bolojan ar putea accepta inclusiv varianta unui Guvern condus de o altă persoană, însă, potrivit informațiilor citate, nu ar susține o soluție în care Sorin Grindeanu ar fi desemnat premier.

Unul dintre scenariile discutate în această perioadă prevede ca nominalizarea pentru funcția de prim-ministru să fie făcută în prima săptămână din septembrie. Dacă Parlamentul va respecta calendarul obișnuit pentru procedura de învestitură, România ar putea avea un Guvern cu puteri depline înainte de venirea iernii.

Pentru Ilie Bolojan, pierderea funcției de premier ar putea avea implicații și asupra poziției sale de lider al PNL. În politica românească, pierderea funcției de prim-ministru a fost urmată, în numeroase situații, și de pierderea conducerii partidului.

Sursele România TV susțin că o eventuală schimbare a configurației politice actuale ar depinde de o înțelegere între Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan.

Unul dintre scenariile vehiculate presupune numirea lui Mircea Abrudean la conducerea SRI, urmată de negocieri pentru formarea unei majorități care să îi permită lui Ilie Bolojan să obțină funcția de președinte al Senatului.

În acest scenariu, modificarea configurației politice ar fi legată de negocierile privind viitoarea majoritate parlamentară și de pozițiile care urmează să fie ocupate după stabilirea noii formule de guvernare.