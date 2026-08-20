Ce spune Sorin Grindeanu înainte de negocieri: Legea salarizării este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire

Sorin Grindeanu critică lipsa unui proiect public al noii legi a salarizării, cu doar câteva ore înaintea întâlnirii de la Palatul Cotroceni și cu zece zile înainte de închiderea PNRR. „Legea salarizării este sublimă – spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire!”, a transmis liderul PSD.

Liderul PSD susține că proiectul nu a fost prezentat nici salariaților, nici sindicatelor și nici partidelor politice. În aceste condiții, el afirmă că nu poate exista un acord politic asupra viitoarei legi a salarizării.

„Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni”, a scris Grindeanu pe contul său de socializare.

Președintele PSD spune că partidul va participa la consultările convocate la Palatul Cotroceni, dar afirmă că formațiunea este surprinsă de informațiile referitoare la existența unor „oferte de nerefuzat” pentru angajați. Potrivit acestuia, grilele de salarizare nu sunt publice, astfel că nu există suficiente informații despre propunerile aflate în discuție.

„PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate aceste discuții”, a mai scris liderul PSD.

Grindeanu contestă și modul în care, potrivit afirmațiilor sale, PNL și USR ar fi negociat cu Comisia Europeană în privința angajamentelor asumate prin PNRR.

Liderul PSD îl critică pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre care afirmă că nu ar fi mers la Bruxelles pentru negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene. Potrivit lui Grindeanu, ministrul ar fi transmis un proiect de lege și ar fi primit critici în urma acestui demers.

În același mesaj, Sorin Grindeanu susține că PSD a reușit anterior să renegocieze anumite prevederi din PNRR. El menționează, între altele, pragul de 9,4% pentru pensii, alocările financiare pentru autostrăzi și prelungirea funcționării unor capacități energetice.

„Suntem însă surprinși că în spațiul public se vorbește despre „oferte de nerefuzat” pentru angajați, dar grilele sunt la secret. Ce știm până în prezent: •⁠ ⁠PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers la Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se aștepta să primească aplauze. A primit doar critici. •⁠ ⁠În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9.4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe. Am amendat legi PNRR și Comisia Europeană a înțeles argumentele. Ei nu pot nimic”, a punctat Grindeanu.

Sorin Grindeanu reafirmă că PSD nu deține un proiect propriu al noii legi a salarizării și precizează că formațiunea va susține o variantă pe care o consideră clară și echitabilă pentru angajați.