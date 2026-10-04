Irineu Darău anunță 2.500 de lei pentru acești români. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online

Meșteșugarii și artizanii din România se vor putea înscrie, începând de luni, la Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri. Participarea este gratuită, iar expozanții selectați vor putea primi câte 2.500 de lei pentru cheltuielile legate de transport și cazare.

Evenimentul organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va avea loc la Târgu Jiu, în perioada 22–25 octombrie.

Persoanele selectate pentru participarea la târg nu vor achita taxă de participare. În plus, este prevăzută acordarea unei sume forfetare de 2.500 de lei.

Banii sunt destinați cheltuielilor de cazare și transport ale beneficiarului, precum și transportării produselor la eveniment și înapoi.

Suma va fi decontată în baza unei cereri formulate de beneficiar și a procesului-verbal prin care este confirmată participarea la târg.

Evenimentul face parte din Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.

Cei interesați își vor putea depune candidatura online începând cu 5 octombrie, ora 10:00. Perioada de înscriere este programată să se încheie pe 15 octombrie, la ora 20:00.

Termenul poate fi însă extins dacă vor mai exista locuri disponibile.

Selectarea participanților se va face în ordinea înscrierilor, cu condiția ca solicitanții să îndeplinească criteriile de eligibilitate. Cererile sunt depuse prin intermediul platformei oficiale sme-ecotech.gov.ro.

Ediția din acest an va fi organizată pe esplanada Stadionului Municipal „Constantina Diță” din Târgu Jiu.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, spune că susținerea acestor activități trebuie să aibă și o componentă economică, nu doar una legată de conservarea tradițiilor.

„Meşteşugurile româneşti înseamnă tradiţie şi identitate locală. Dar înseamnă mai ales oameni care muncesc şi construiesc afaceri în jurul acestor meserii. De aceea organizăm anual Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri: pentru ca meşteşugarii să aibă mai multă vizibilitate, să ajungă mai uşor la clienţi şi să îşi găsească noi oportunităţi de dezvoltare. Sprijinul pentru meşteşuguri trebuie să însemne mai mult decât păstrarea unor tradiţii. Trebuie să ajute produsele româneşti să ajungă pe piaţă, să creeze contacte de afaceri şi să deschidă noi parteneriate”, a afirmat Irineu Darău într-o postare publicată duminică pe Facebook.

În opinia ministrului interimar, activitățile tradiționale pot fi transformate în afaceri, în timp ce specificul unei comunități poate fi valorificat inclusiv din punct de vedere turistic. Produsele realizate manual pot genera, la rândul lor, venituri atât pentru producători, cât și valoare economică la nivel local.

Organizatorii pregătesc și activități prin care publicul va putea vedea modul în care sunt realizate diferite produse tradiționale. Sunt avute în vedere demonstrații și ateliere de țesut, broderie, dantelărie și ceramică, dar și activități de prelucrare a lemnului, pielii, fierului sau sticlei.