Se deschide o nouă linie de finanțare pentru fermieri. Sprijinul ajunge la 200.000 de euro. Cine poate primi

Fermierii vor putea solicita, începând de marți, 6 octombrie 2026, noi fonduri pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. Aproape 170 de milioane de euro sunt disponibile prin intervenția DR-12 din Planul Strategic PAC 2023–2027, iar valoarea sprijinului poate ajunge la 200.000 de euro pentru un proiect. Programul se adresează atât tinerilor fermieri instalați, cât și unor agricultori cu vârsta de până la 45 de ani.

Cererile vor putea fi transmise online, prin sistemul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), începând cu 6 octombrie, ora 09:00. Sesiunea este programată să rămână deschisă până pe 2 decembrie 2026, ora 16:00.

Bugetul pus la dispoziția solicitanților prin DR-12 este de 169.589.647 de euro. Banii au fost împărțiți în mod egal între două componente.

Pentru investițiile din sectorul zootehnic sunt rezervate 84.794.823,5 euro. Aceeași sumă, respectiv 84.794.823,5 euro, este destinată celorlalte sectoare agricole, inclusiv celui vegetal.

Programul urmărește consolidarea fermelor deja înființate și realizarea unor investiții care să contribuie la dezvoltarea exploatațiilor.

Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, susține că noua finanțare continuă programele destinate fermierilor tineri și pune accent pe dezvoltarea unor exploatații competitive.

„Sprijinul acordat prin această linie de finanțare este o continuare firească a programelor dedicate tinerilor fermieri care au demonstrat că pot transforma o idee într-o afacere viabilă. Prin intervenția DR-12 fermierii de până la 45 de ani, care și-au înregistrat exploatația cu cel puțin cinci ani în urmă, au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea acestor exploatații, astfel încât investițiile finanțate, fie că vorbim de sectorul zootehnic, fie de cel vegetal, să permită dezvoltarea unei agriculturi moderne, competitiv și sustenabilă. Este esențial să investim pentru reînnoirea generațiilor în agricultură și să îi susținem pe cei care au ales să rămână în mediul rural să dezvolte ferme performante, capabile să asigure stabilitate economică și locuri de muncă în comunitățile din care fac parte”, a precizat Adrian Chesnoiu, Directorul general al AFIR.

Programul stabilește mai multe categorii de beneficiari. Una dintre acestea este reprezentată de fermierii care conduc exploatația și au cel mult 40 de ani, respectiv nu au împlinit 41 de ani la data la care depun cererea.

Pot solicita bani și agricultorii care au beneficiat anterior de finanțare prin submăsura 6.1 din PNDR. Pentru această categorie, vârsta pe care solicitantul o are la momentul depunerii proiectului nu reprezintă criteriul menționat pentru accesarea DR-12.

O altă categorie este formată din fermierii cu vârsta de cel mult 45 de ani, înainte de împlinirea vârstei de 46 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare.

Valoarea finanțării poate ajunge la maximum 200.000 de euro pentru un proiect, însă procentul din investiție care poate fi acoperit diferă în funcție de categoria beneficiarului.

În cazul investițiilor realizate de tinerii fermieri de până la 40 de ani, sprijinul poate reprezenta cel mult 80% din costurile eligibile. Pentru celelalte categorii de beneficiari, finanțarea poate acoperi maximum 65% din cheltuielile eligibile.

Asta înseamnă că beneficiarul trebuie să asigure și o parte din valoarea investiției, nivelul contribuției proprii fiind determinat de categoria în care se încadrează și de costurile eligibile ale proiectului.

Lista investițiilor eligibile și condițiile necesare pentru pregătirea proiectelor sunt prevăzute în Ghidul solicitantului aferent intervenției DR-12.

Documentația este disponibilă prin AFIR, în secțiunea dedicată finanțărilor pentru exploatațiile agricole. Fermierii interesați trebuie să țină cont atât de condițiile de eligibilitate, cât și de documentele necesare înainte de transmiterea cererii.

Sesiunea începe pe 6 octombrie 2026, la ora 09:00, iar termenul anunțat pentru închiderea acesteia este 2 decembrie 2026, ora 16:00.