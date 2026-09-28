Veste pentru părinții cu copii în clasele primare. Cine va beneficia de sprijin suplimentar. Decizia Ministerului Educației

Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul PRIMII, prin care aproximativ 50.000 de elevi din ciclul primar ar urma să beneficieze de măsuri suplimentare de sprijin. Inițiativa vizează în special școlile vulnerabile și urmărește prevenirea analfabetismului funcțional și reducerea riscului de abandon școlar.

PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție – va beneficia de o finanțare de peste 1,21 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 232 de milioane de euro.

Banii provin din Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, iar proiectele vor fi implementate pe o perioadă de trei ani. Cererile de finanțare pot fi depuse până la data de 12 octombrie.

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din şcolile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcţional şi a reducerii abandonului şcolar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanţării standard primite de fiecare elev din aceste şcoli, dedicată integral activităţilor remediale şi celor de accelerare a învăţării, în special în zona alfabetizării funcţionale şi ştiinţifice. Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanţare, precum şi pentru simplificarea evaluării, care va ţine cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE), dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF şi mediul de rezidenţă al şcolii. Îmi doresc ca sprijinul să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el”, a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian.

Programul este destinat elevilor din ciclul primar care învață în unități de învățământ încadrate într-o categorie de risc mare sau foarte mare în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii și abandonul școlar.

Stabilirea școlilor eligibile se face în funcție de datele Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), dar și de gradul de marginalizare comunitară, evaluat prin indicele UNICEF.

Astfel, lista unităților de învățământ care pot primi finanțare este realizată pe baza acestor criterii, astfel încât fondurile să fie direcționate către comunitățile în care riscurile sunt cele mai ridicate.

Fondurile acordate prin PRIMII vor putea acoperi mai multe tipuri de intervenții destinate elevilor. Printre acestea se numără activitățile de tip „Școala după Școală”, lecțiile individualizate și programele de recuperare și sprijin educațional.

Finanțarea poate fi utilizată și pentru activități extracurriculare și extrașcolare, achiziționarea de materiale didactice și resurse educaționale necesare activităților remediale, precum și pentru asigurarea hranei elevilor care participă la proiect.

De asemenea, sunt prevăzute servicii de consiliere și terapie, inclusiv consiliere și orientare școlară pentru copii și consiliere parentală.

Ministerul Educației și Cercetării a mai anunțat că, în perioada următoare, vor fi organizate webinare de informare pentru a sprijini școlile în implementarea proiectelor.