Banii pentru stocarea energiei, în centrul criticilor. Dan Nica: „Aveam proiectele în PNRR și aveam și banii”

Europarlamentarul Dan Nica critică modul în care este supravegheată piața energiei și susține că autoritățile ar trebui să investigheze câștigurile pe care le consideră nejustificate. Acesta a anunțat că urmează să discute cu noul director al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și a adus în discuție inclusiv recuperarea unor eventuale profituri obținute prin încălcarea legislației. Nica a criticat și situația proiectelor de stocare a energiei, despre care spune că nu au fost realizate, deși existau fonduri prevăzute prin PNRR.

Europarlamentarul susține că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei ar trebui să intervină pentru protejarea consumatorilor și pentru supravegherea pieței.

„ANRE-ul, autoritatea de reglementare în domeniul energiei, care trebuie să supravegheze și piața și să apere interesele consumatorilor, interesele oamenilor care sunt acasă, nu-și face această treabă”, a spus Dan Nica.

Potrivit acestuia, profiturile pe care le consideră nerezonabil de mari ar trebui analizate prin prisma legislației europene privind integritatea și transparența pieței angro de energie, REMIT.

„Păi, aceste marje care sunt nerealiste se cheamă venituri excepționale și intră pe partea de REMIT. Este acea directivă care spune că cel care face profituri care sunt nerezonabil de mari prin încălcarea legislației trebuie să fie supus unei investigații și să fie luate măsuri împotriva lui”, a explicat el.

REMIT este cadrul european destinat prevenirii și sancționării abuzurilor pe piața angro de energie.

Europarlamentarul spune că urmează să aibă o întâlnire cu noul director al ACER și că va ridica problema profiturilor despre care afirmă că ar fi fost obținute ilegal. Suma de aproximativ 200 de miliarde de euro invocată de acesta este prezentată chiar de Nica drept bazată pe date neoficiale.

„Eu am o întâlnire cu noul director al ACER săptămâna viitoare, și primul lucru pe care o să-l întreb: domnule director, când se spune (că eu n-am datele decât neoficiale) că circa 200 de miliarde de euro au fost profiturile astea excepționale, măsurile pe care trebuie să le luați pentru cei care au mințit, au înșelat, au beneficiat de informații din interior și așa mai departe, spun foarte clar că trebuie să recuperați banii de la compania respectivă, să-i dați amendă până la 5 milioane de euro. În absența acestor măsuri, se amână. E ca și cum dumneavoastră i-ați încuraja pe unii să fure și să mintă, pentru că dacă nu li se întâmplă nimic, de ce? Cine va respecta legislația? Românul acasă trebuie să plătească factura. Îi vine factura în fiecare lună, nu plătește, îl deconectează”, a declarat europarlamentarul.

Dan Nica a ridicat și anterior, în Parlamentul European, problema aplicării REMIT și a unor presupuse profituri ilegale pe piața energiei, solicitând măsuri din partea autorităților europene.

O altă problemă semnalată de Nica este întârzierea proiectelor de stocare a energiei. Europarlamentarul afirmă că existau atât proiecte, cât și fonduri prevăzute prin PNRR, însă investițiile nu au fost realizate.

„Aveam proiectele în PNRR și aveam și banii trecuți în PNRR. Nu s-au executat în această zonă. O fi prostie, o fi ticăloșie; și chiar și mie mi-e neclar”, a spus el.

Nica a prezentat apoi două explicații despre care spune că circulă în legătură cu nerealizarea acestor investiții. Acestea sunt ipotezele relatate de europarlamentar, nu fapte stabilite.

„Unii zic că e prostie pentru că n-au fost în stare să-și gestioneze niște proiecte care sunt simple proiecte pe fonduri europene, cu banii alocați, și ar fi trebuit să construiești ceea ce trebuia pe partea de stocare. Alții spun că să nu facă concurență unor prieteni care deja au început să-și facă parcuri de baterii, și atunci au zis că e mai bine să rămână doar ăia, ca să poată să cumpere dimineața ce se produce cu panourile solare la un preț de mizerie, un preț foarte mic, și să-l vândă seara, când la toată lumea crește consumul că vine acasă, și să poată să facă bani de câte ori? De trei ori. Și asta e o problemă, că în momentul în care tu nu produci niciun megawatt-oră sau kilowatt-oră de energie, dar tu în fiecare zi îți triplezi suma de bani… Păi ce fel de afacere e asta?”, a declarat Dan Nica.

Europarlamentarul critică și modul în care au fost concepute programele destinate persoanelor care și-au instalat panouri fotovoltaice. În opinia sa, sprijinul acordat ar fi trebuit să includă și baterii pentru stocarea energiei.

„Avem această chestiune cu bateriile. Domnule, de ce e lăsat la Ministerul Mediului, care n-are treabă cu energia? Ei au dat drumul la panouri și și-a pus fiecare panou acasă. L-a și păgubit pe om. Pentru că dacă ai subvenție, să-și pună și baterii. Omul ăla putea să-și vândă energia pe care o stoca în baterie seara, când e mai scump. Deci, în loc să o vândă pe un preț foarte mic, o vindea și el pe un preț mai mare. Ăsta este interesul, să fii prosumator, să poți să vinzi de mai mult. Și beneficiam cu toții de această chestiune, pentru că în momentul în care venea mai mult să producă seara, scădea și prețul”, a explicat europarlamentarul.

În interpretarea lui Nica, lipsa capacităților de stocare a afectat atât veniturile prosumatorilor, cât și funcționarea pieței.