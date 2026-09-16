TVA-ul care poate ajunge la 5% pentru energie. Ce a transmis șeful ANRE
George-Sergiu Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a vorbit despre măsurile fiscale analizate în alte state europene pentru diminuarea facturilor la energie.
Ce pârghie fiscală este analizată pentru reducerea facturilor la energie. Exemplul Irlandei
Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a prezentat situația din Irlanda, unde energia beneficiază de o cotă redusă de TVA, și a făcut referire la opțiunile aflate în discuție pentru reducerea acesteia.
„Știați că în Irlanda cota standard de TVA este de 23%, dar pentru energie se aplică o cotă redusă de 9%? Iar una dintre opțiunile discutate pentru diminuarea facturilor este coborârea acesteia până la 5%? Nu vă spun asta doar ca o curiozitate legată de fiscalitatea irlandeză. Este o lecție de politică energetică: atunci când prețurile cresc, trebuie să analizat și ce pârghii fiscale pot fi activate pentru a reduce factura”, a scris George-Sergiu Niculescu.
Președintele ANRE a menționat informațiile după o întâlnire bilaterală avută cu reprezentanți ai autorității de reglementare din Irlanda. Discuțiile au avut loc în contextul Adunărilor Generale ale CEER și ACER, organizații europene care reunesc autoritățile naționale de reglementare din domeniul energiei.
Potrivit lui Niculescu, întâlnirea a vizat inclusiv evoluția prețurilor la energie în Europa, măsurile pregătite de statele membre pentru protejarea consumatorilor și propunerile recente ale Comisiei Europene referitoare la tarifele de rețea.
Discuții despre prețurile la energie și tarifele de rețea
George-Sergiu Niculescu a discutat cu reprezentanții autorității de reglementare din Irlanda despre prețurile la energie din Europa, măsurile de protecție pentru consumatori și noile propuneri ale Comisiei Europene privind tarifele de rețea.
„În marja Adunărilor Generale CEER și ACER, am avut o întâlnire bilaterală cu Fergal Mulligan, președintele Commission for Regulation of Utilities și omologul meu irlandez, precum și cu Jim Gannon, comisar CRU și fost președinte al autorității.
Am discutat despre situația prețurilor la energie în Europa, despre măsurile pe care statele membre le au în vedere pentru protejarea consumatorilor și despre noile propuneri ale Comisiei Europene referitoare la tarifele de rețea”, a mai arătat George-Sergiu Niculescu.
Ce se întâmplă deja în țările din vestul Europei
În mesajul său, președintele ANRE a indicat că mai multe state din vestul Uniunii Europene utilizează sau analizează instrumente fiscale pentru reducerea costurilor suportate de consumatori. Printre exemplele menționate se află Marea Britanie și Irlanda, cu măsuri diferite în ceea ce privește TVA-ul aplicat energiei.
„Țările din vestul Uniunii Europene au început deja să folosească mai multe pârghii fiscale despre care vorbeam mai sus: Marea Britanie a introdus deja temporar o cotă de 0% TVA pentru energie, iar Irlanda ia în calcul o cotă de aproape 5 ori mai mică decât cota standard. Desigur, reducerea taxelor nu rezolvă singură problema prețurilor. Nici tarifele de rețea reduse nu vor rezolva singure problema prețului, mai ales că e nevoie de investiții masive în infrastructură, digitalizare, stocare și noi capacități. Dar fiecare componentă a facturii trebuie privită cu atenție, pentru că o factură mai mică nu se obține dintr-o singură decizie spectaculoasă, ci se construiește din mai multe decizii corecte”, a concluzionat George-Sergiu Niculescu în postarea sa de pe social media.
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