ANRE introduce plata pentru reducerea consumului de energie. Cine va putea primi bani

Consumatorii eligibili de energie electrică vor putea primi bani în schimbul reducerii temporare și voluntare a consumului. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, prin care reducerea cererii de electricitate devine o resursă ce poate fi tranzacționată. Autoritatea subliniază că mecanismul nu reprezintă o raționalizare a energiei și nu va fi folosit exclusiv în perioade de criză, participarea consumatorilor fiind voluntară.

Piața energiei electrice din România va beneficia de un nou instrument destinat echilibrării sistemului și reducerii costurilor. Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat serviciul de flexibilitate a consumului, mecanism prin care consumatorii eligibili își vor putea reduce temporar consumul în schimbul unei remunerații.

Participarea va putea avea loc direct sau prin intermediul furnizorilor și agregatorilor.

Principiul este ca, în anumite perioade, reducerea cererii de electricitate să poată reprezenta o alternativă economică la creșterea producției sau la utilizarea unor resurse mai scumpe pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național.

Astfel, un consumator va putea decide că este mai avantajos să reducă pentru o perioadă consumul de electricitate și să primească bani pentru disponibilitatea oferită sistemului.

ANRE insistă asupra diferenței dintre noul mecanism și o eventuală măsură obligatorie de reducere a consumului.

Serviciul de flexibilitate nu reprezintă o formă de raționalizare și nici nu este conceput exclusiv pentru situații excepționale. Consumatorul este cel care hotărăște dacă participă, în funcție de activitatea proprie și de avantajul economic pe care îl poate obține.

Mecanismul ar putea fi utilizat atât în perioade dificile pentru Sistemul Energetic Național, cât și în condiții normale de piață.

Printre situațiile în care flexibilitatea ar putea deveni importantă se numără deficitul de resurse, temperaturile extreme, indisponibilitatea unor capacități importante de producție sau limitarea posibilităților de import.

În condiții obișnuite, prețurile ridicate din anumite intervale ar putea fi suficiente pentru ca reducerea voluntară a consumului să devină atractivă financiar.

Președintele ANRE, George Niculescu, explică faptul că noul regulament permite transformarea flexibilității oferite de consumatori într-o resursă cu valoare economică pe piața energiei.

„Prin acest regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare și un preț în piața de energie. Nu vorbim despre raționalizare și nici despre un mecanism rezervat exclusiv situațiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval și la un anumit preț, este mai avantajos să reducă temporar consumul și să fie plătit pentru această flexibilitate. Până acum ne-am obișnuit să privim echilibrarea sistemului în primul rând din perspectiva producției: dacă avem nevoie de mai multă energie, creștem producția. Prin acest mecanism introducem și cealaltă parte a ecuației: în anumite momente, poate fi mai eficient și mai ieftin să reducem voluntar cererea. Transformăm astfel consumatorii din participanți pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Național. Este un instrument de piață, bazat pe competiție și pe decizia economică a fiecărui participant.”

Mecanismul va funcționa prin intermediul unor licitații organizate în funcție de necesitățile Sistemului Energetic Național.

În prima etapă, Transelectrica va determina cantitatea de flexibilitate de care sistemul are nevoie și va organiza o licitație pentru perioada în care trebuie redus consumul.

Consumatorii eligibili, furnizorii și agregatorii care doresc să participe vor putea depune oferte. Acestea vor preciza atât cantitatea de energie pe care sunt dispuși să nu o mai consume temporar, cât și prețul solicitat în schimb.

Transelectrica va selecta ofertele considerate cele mai avantajoase până când necesarul stabilit va fi acoperit.

Simpla participare la mecanism nu va fi suficientă pentru încasarea banilor. Va trebui demonstrat că reducerea de consum promisă a avut loc efectiv.

Verificarea se va face pe baza datelor de măsurare, prin compararea acestora cu profilul de consum stabilit potrivit regulamentului.

Consumatorii care își respectă angajamentele vor fi remunerați în conformitate cu rezultatul mecanismului de piață.

În acest fel, cantitatea de energie pe care un participant acceptă să nu o consume într-un anumit interval capătă o valoare economică și poate contribui la menținerea echilibrului dintre producție și cerere.

Noul sistem are și obiectivul de a diminua costurile suportate pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național.

În momentele în care producția disponibilă și consumul nu sunt echilibrate, poate fi necesară activarea unor resurse suplimentare, care pot avea costuri ridicate. Aceste costuri ajung ulterior să fie suportate în piață.

Prin flexibilitate, o parte din dezechilibru ar putea fi rezolvată în sens invers: în loc să fie introdusă o cantitate suplimentară și mai scumpă de energie, o parte dintre consumatori acceptă voluntar să își reducă temporar cererea.

Potrivit explicațiilor ANRE, fiecare MWh de flexibilitate contractat la un preț competitiv poate înlocui o resursă mai costisitoare din piața de echilibrare. În aceste condiții, mecanismul ar trebui să contribuie și la diminuarea costului total suportat de piața de energie.

Introducerea regulamentului vine într-un context în care situația Sistemului Energetic Național și posibilitatea reducerii consumului au generat discuții în spațiul public.

ANRE precizează însă că mecanismul aprobat este unul de piață și funcționează pe baza deciziei voluntare a participanților.

Consumatorii eligibili nu vor fi obligați prin acest serviciu să își oprească activitatea sau să reducă energia utilizată. Ei vor putea alege să ofere această flexibilitate atunci când remunerația primită face decizia avantajoasă din punct de vedere economic.

Prin noul regulament, reducerea voluntară a cererii devine astfel o resursă care poate fi folosită alături de producția de energie pentru echilibrarea sistemului, inclusiv în perioadele în care disponibilitatea energiei este redusă sau consumul crește puternic.