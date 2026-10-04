Șoferii de TIR au ieșit la protest. Taxele, introducerea TollRo și prețul motorinei, principalele nemulțumiri

Seria protestelor organizate de transportatorii rutieri din țară continuă, iar de această dată zeci de șoferi de TIR din Gorj au ieșit în stradă la Târgu Jiu. Aceștia își exprimă nemulțumirea față de majorările recente de taxe, creșterea prețului la combustibil și introducerea noului sistem de taxare rutieră TollRo pentru transportul de marfă.

Protestul a început la ora 10:00, când zeci de TIR-uri s-au strâns într-o parcare de pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. După ce s-au adunat, șoferii au format coloane și au pornit într-un protest în marș pe străzile orașului.

Autovehiculele au circulat cu viteză foarte redusă, de cel mult 10 kilometri pe oră. Ritmul de deplasare a dus la formarea unor coloane și la îngreunarea semnificativă a traficului în Târgu Jiu.

Transportatorii susțin că principala problemă o reprezintă prețul motorinei, însă pe lista nemulțumirilor se află și noua taxă pe care trebuie să o achite pentru circulația vehiculelor de marfă. Sistemul TollRo a intrat în vigoare la 1 octombrie și presupune o nouă modalitate de taxare pentru transportul rutier de marfă.

Șoferii reclamă și problemele tehnice întâmpinate odată cu introducerea sistemului. Potrivit acestora, există dificultăți la înregistrarea pe platforma TollRo, ceea ce complică procesul de utilizare a noului sistem de taxare.

Transportatorii spun că nivelul taxelor este, de asemenea, mult mai ridicat comparativ cu sistemul anterior, bazat pe plata rovinietei. Nemulțumirile legate de costurile suplimentare se adaugă celor provocate de creșterea prețului combustibilului, pe care șoferii o indică drept una dintre principalele probleme cu care se confruntă.

Protestatarii transmit că acțiunea de la Târgu Jiu reprezintă primul semnal prin care vor să atragă atenția autorităților asupra situației reclamate de transportatori. Aceștia susțin că măsurile fiscale și costurile cu combustibilul afectează activitatea din transportul rutier de marfă.

Șoferii spun că protestele nu se vor opri la acțiunea organizată la Târgu Jiu. Aceștia intenționează să continue manifestațiile și să recurgă la acțiuni care să atragă atenția guvernanților asupra problemelor semnalate.

Printre variantele anunțate de transportatori se află și blocarea anumitor orașe. O astfel de acțiune ar urma să fie folosită pentru a transmite autorităților mesajul că nemulțumirile lor vizează atât nivelul taxelor, cât și costurile ridicate ale combustibilului.

Protestul din Târgu Jiu se înscrie în seria manifestațiilor organizate de șoferii de TIR din mai multe zone ale țării. Transportatorii contestă majorările de taxe și introducerea TollRo și solicită atenție din partea guvernanților asupra costurilor pe care le presupune în prezent transportul rutier de marfă.

La Târgu Jiu, coloanele de TIR-uri au continuat să se deplaseze cu viteză redusă, iar traficul rutier din municipiu a fost afectat de protest. Șoferii au ales această modalitate de desfășurare a acțiunii pentru a evita sancțiunile, în timp ce își transmit nemulțumirea față de noile costuri pe care spun că trebuie să le suporte.