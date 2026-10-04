Ce s-a întâmplat la frontiera României în ultimele 24 de ore? Agitație mare la intrare, cât și pe cel de ieșire

Peste 83.000 de persoane au traversat frontiera României în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În același interval, polițiștii de frontieră au constatat 91 de fapte ilegale, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 20.000 de lei. Totodată, autoritățile au ridicat în vederea confiscării bunuri estimate la aproximativ 1,2 milioane de lei.

Pe 3 octombrie, polițiștii de frontieră au efectuat formalitățile de control pentru aproximativ 83.600 de persoane și peste 14.700 de mijloace de transport. Verificările au fost realizate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire de la frontiera externă a României, conform datelor transmise de Poliția de Frontieră.

Din totalul persoanelor care au traversat frontiera, 42.158 au intrat în România. Pe sensul de intrare au fost verificate, de asemenea, 7.222 de mijloace de transport. Datele includ frontierele cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cursele maritime și aeriene care ajung în România din afara spațiului Schengen.

„În data de 03.10.2026, polițiștii de frontieră de la frontiera externă a ţării noastre (Serbia, R. Moldova și Ucraina, dar și cursele maritime și aeriene care sosesc din afara spațiului Schengen) au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei (atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieșire) pentru aproximativ 83.600 de persoane, cetățeni români și străini şi peste 14.700 de mijloace de transport care au tranzitat fro­ntiera”, se arată în comunicatul Politiei de Frontieră

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au efectuat peste 15.700 de verificări prin intermediul aplicației eDAC. Sistemul este utilizat pentru consultarea bazelor de date relevante ale autorităților române și ale statelor din spațiul Schengen.

Verificările au loc după eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2025, a controalelor sistematice la frontierele interne ale României cu Ungaria și Bulgaria. Astfel, deplasarea între România și cele două state se face fără oprirea la cabinele Poliției de Frontieră.

Eliminarea controalelor sistematice la aceste frontiere nu exclude însă verificările efectuate de autorități. Polițiștii de frontieră pot realiza controale aleatorii în zona lor de competență, pe o distanță de până la 30 de kilometri de la frontieră.

Aceste verificări sunt desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, iar aplicația eDAC permite consultarea informațiilor relevante din bazele de date ale autorităților române și ale statelor din spațiul Schengen.

În zonele aflate în competența Poliției de Frontieră, atât în punctele de trecere, cât și la „frontiera verde”, au fost constatate 91 de fapte ilegale. Dintre acestea, 43 au fost infracțiuni, iar 48 au reprezentat contravenții.

Pentru neregulile identificate, autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de 20.200 de lei. În același timp, au fost ridicate în vederea confiscării bunuri estimate la aproximativ 1.194.500 de lei.

Bunurile respective au fost oprite de la comercializare în scopul protejării consumatorilor, potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră. Valoarea bunurilor ridicate depășește astfel cu mult cuantumul amenzilor aplicate pentru faptele constatate în intervalul menționat.

În aceeași perioadă, autoritățile nu au permis intrarea în România a 31 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile prevăzute de legislația în vigoare. De asemenea, ieșirea din țară a fost interzisă pentru cinci cetățeni români, din motive prevăzute de lege.