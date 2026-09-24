Ce a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova? Patru incidente raportate într-o singură dimineață

Mai multe drone sau obiecte neidentificate au pătruns, joi, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Autoritățile de la Chișinău au raportat mai multe incidente în nordul țării și au decis închiderea temporară a spațiului aerian din această zonă, din motive de securitate.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat patru situații în care drone sau obiecte neidentificate au fost detectate în spațiul aerian național. Cazurile au fost înregistrate în cursul dimineții, iar autoritățile au continuat monitorizarea situației.

Cel mai recent incident a fost raportat la ora 06:58. Potrivit Ministerului Apărării moldovean, o dronă a survolat spațiul aerian din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Socola, în segmentul transnistrean al Republicii Moldova.

La ora 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Cunicea, raionul Camenca. Ulterior, la ora 07:46, spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova a fost redeschis.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, primul caz a fost înregistrat la ora 06:14. Un aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina.

„În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spaţiului aerian naţional de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcţia localităţii Chelimenţi, regiunea Cernăuţi, Ucraina, şi a traversat frontiera de stat în direcţia localităţii Larga, raionul Briceni”, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău.

Drona a rămas pentru scurt timp în spațiul aerian al Republicii Moldova. La ora 06:16, aceasta a părăsit teritoriul aerian național și s-a deplasat în direcția localității Chelimenți din Ucraina.

Un alt obiect neidentificat fusese observat joi, la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Obiectul se deplasa din direcția localității Velicoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca.

Ulterior, obiectul neidentificat a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au raportat apoi un al treilea caz, înregistrat la ora 06:35. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a traversat spațiul aerian național din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Volovița, raionul Soroca.

La ora 06:45, obiectul a fost observat și de cetățeni. Aceștia au anunțat că zbura pe direcția Gura Căinarului-Lunga-Băhrinești-Gura Camencii, în raionul Florești.

În urma incidentelor raportate în cursul dimineții, autoritățile de la Chișinău au decis închiderea temporară a spațiului aerian din nordul Republicii Moldova. Măsura a fost luată din motive de securitate, în timp ce autoritățile au continuat supravegherea spațiului aerian.

„Din motive de securitate, spaţiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis. Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian naţional, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, transmit autoritățile de la Chișinău.