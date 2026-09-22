Republica Moldova pregătește starea de urgență în sectorul energetic. România, parte din planul pentru situații de criză

Republica Moldova pregătește instituirea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, în perspectiva sezonului rece. Autoritățile vor să păstreze mai multe variante pentru importurile de energie, inclusiv posibilitatea utilizării în regim de urgență a interconexiunilor cu România.

Consiliul Național pentru Securitate a convenit asupra necesității instituirii stării de urgență, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor perturbări majore.

Măsurile urmăresc asigurarea aprovizionării Republicii Moldova cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere.

Decizia prevede punerea în funcțiune a mecanismului de coordonare pentru sezonul rece, precum și actualizarea și testarea procedurilor care ar urma să fie folosite în cazul unei penurii sau al unor perturbări majore.

Instituțiile responsabile vor pregăti planuri pentru mai multe scenarii și vor trebui să mențină disponibile rutele alternative pentru importurile de energie.

România are un rol important în planurile pregătite de autoritățile de la Chișinău. Printre măsurile prevăzute se află menținerea posibilității de utilizare în regim de urgență a interconexiunilor de 110 kV cu România.

Autoritățile vor urmări și maximizarea capacității comerciale disponibile la frontiera dintre Republica Moldova și România.

În paralel, va fi monitorizată constituirea stocurilor necesare de gaze naturale. Republica Moldova va începe și constituirea graduală a unor stocuri de urgență pentru produsele petroliere.

Vor fi create și rezerve de echipamente, materiale și piese de schimb, astfel încât intervențiile să poată fi realizate rapid în cazul unor avarii.

Autoritățile pregătesc și măsuri pentru protejarea populației în cazul creșterii costurilor cu energia.

„Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensaţii să funcţioneze pe întreaga durată a sezonului rece. Compensaţiile vor ţine cont de evoluţia tarifelor şi de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie”, a declarat președintele Maia Sandu.

Până la 1 noiembrie, autoritățile vor elabora și un ghid destinat populației. Documentul va cuprinde recomandări pentru reducerea consumului de energie, măsurile care trebuie luate în cazul întreruperii temporare a furnizării și soluțiile de rezervă pe care le pot folosi gospodăriile.

Consiliul Național pentru Securitate a aprobat și măsuri pentru consolidarea protecției infrastructurii energetice critice.

Instituțiile responsabile trebuie să elaboreze un plan etapizat pentru creșterea nivelului de protecție a obiectivelor energetice. Vor fi actualizate și planurile pentru menținerea și restabilirea funcționării infrastructurii în cazul unor avarii majore.

Vulnerabilitățile cibernetice considerate critice urmează să fie remediate cu prioritate.

Va fi verificată inclusiv capacitatea obiectivelor critice de alimentare cu apă și canalizare de a continua să funcționeze în cazul întreruperii energiei electrice. Acolo unde va fi necesar, vor fi asigurate surse autonome de energie și rezerve de combustibil.

Un alt risc analizat este reprezentat de drone. Potrivit comunicatului, în 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, față de 17 în 2025.

Chișinăul continuă dezvoltarea capacităților pentru detectarea și neutralizarea dronelor, inclusiv cu sprijin extern.

Ministerul Apărării a obținut recent o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie. Acesta va fi destinat detectării și neutralizării țintelor aeriene.

Autoritățile vor căuta și soluții pentru avertizarea rapidă a populației în situații de criză, inclusiv prin instrumente digitale, până la finalizarea sistemului MD-Alert.

Instituțiile responsabile trebuie să informeze Consiliul Național de Securitate până la 15 decembrie 2026 cu privire la măsurile luate pentru implementarea deciziei.