Republica Moldova acuză o nouă încălcare a spațiului aerian. Explozie și resturi de dronă lângă Chișinău

Republica Moldova reclamă o nouă încălcare a spațiului său aerian, după ce o explozie s-a produs în apropiere de Chișinău, iar polițiștii au descoperit ulterior resturi de dronă în zonă. Separat, mai multe aparate de zbor neidentificate au fost observate sâmbătă dimineață în sud-estul țării, potrivit informațiilor transmise de autoritățile moldovene și citate de AFP și Moldpres.

Primul incident a fost semnalat vineri, în zona localității Colonița, aflată în apropierea capitalei Republicii Moldova. Zgomotul exploziei a putut fi auzit și în Chișinău.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a reacționat în urma celor întâmplate și a descris situația drept „îngrijorătoare”.

Poliția a intervenit ulterior în zona în care s-a produs explozia. În urma verificărilor, autoritățile au confirmat descoperirea unor fragmente de dronă.

Resturile au fost găsite pe o rază de aproximativ 100 de metri față de locul în care s-a produs explozia. Verificările efectuate în zonă nu au dus însă la identificarea altor dispozitive explozive.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat incidentul și l-a pus în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Acest incident „reprezintă o nouă consecinţă a războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis Ministerul de Externe de la Chişinău într-un comunicat.

Autoritățile moldovene au atras atenția că efectele atacurilor asupra teritoriului ucrainean pot ajunge și dincolo de frontierele țării vecine.

„Efectele atacurilor ruseşti asupra Ucrainei nu se opresc la graniţele acesteia”, a transmis MAE moldovean.

Ministerul de Externe de la Chișinău a subliniat totodată că orice intrare neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării.

Un alt incident a fost raportat sâmbătă dimineață, de această dată în sud-estul Republicii Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, mai multe drone care nu au fost identificate au pătruns în spațiul aerian al țării.

Una dintre acestea s-a prăbușit ulterior pe teritoriul Ucrainei, conform informațiilor furnizate de autoritățile moldovene.

Cele două episoade au fost semnalate separat: primul privește explozia de lângă Colonița și fragmentele descoperite ulterior de poliție, iar cel de-al doilea vizează dronele observate sâmbătă dimineață în sud-estul țării.

Evenimentele au loc după ce, cu numai o săptămână înainte, prezența unor drone a determinat declanșarea unei alerte în Republica Moldova.

Situația a avut consecințe inclusiv asupra traficului aerian. Alerta a provocat întârzierea decolării de la Chișinău a avionului președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Noile incidente readuc astfel în atenție problema pătrunderii unor aparate de zbor neidentificate în spațiul aerian al Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău insistând că asemenea încălcări ale spațiului aerian sunt inacceptabile.