Nicușor Dan, despre ratingul de țară al României: „Suntem mult mai bine decât eram acum șase luni”

Președintele Nicușor Dan susține că poziția României în discuțiile privind ratingul de țară este mai bună decât în urmă cu șase luni sau un an. Șeful statului a vorbit sâmbătă, la Bistrița-Năsăud, și despre modul în care este prezentată situația țării în spațiul public, despre deciziile politicienilor și despre contribuția mediului privat la evoluția economiei românești.

Președintele a susținut că imaginea care rezultă din presa scrisă și audio-video este uneori mult mai negativă decât situația pe care o vede în realitate. El a atras atenția că modul în care România vorbește despre propriile probleme este urmărit inclusiv de cei care evaluează țara.

„De asta insist pe echilibru, pentru că, dacă urmăreşti media din România, şi scrisă şi audio-video, pare că suntem catastrofă. Şi oamenii care ne evaluează iau serios lucrurile astea pe care noi le spunem despre noi înşine. Şi nu e chiar aşa. Adică sunt şi probleme mari, sunt şi probleme mici, sunt şi succese, sunt şi rezultate pe care România le-a obţinut”, a declarat Nicuşor Dan la Bistriţa Năsăud.

În acest context, șeful statului a abordat și subiectul ratingului de țară. Potrivit evaluării prezentate de acesta, situația este mai favorabilă decât în urmă cu câteva luni.

„Pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni, suntem mult mai bine decât eram acum 12 luni”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre comportamentul clasei politice atunci când trebuie luate hotărâri în chestiuni importante.

Președintele consideră că, în pofida problemelor pe care le identifică în modul de acțiune al politicienilor, aceștia ajung în cele din urmă să adopte deciziile pe care el le consideră corecte.

„Politicienii, care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante, ajung să ia decizia corectă”, a subliniat şeful statului.

O altă temă abordată de președinte a fost contribuția sectorului privat la dezvoltarea economică a țării.

Nicușor Dan a declarat că are o mare încredere în mediul privat și a pus evoluția economică a României în legătură cu activitatea acestuia.

Șeful statului a arătat că discută inclusiv cu persoane din străinătate, din mediul financiar și politic, care au observat schimbările economice prin care a trecut România.

„Eu am o mare încredere în privatul din România, şi obiectiv, mă întâlnesc cu oameni, străini, din mediul financiar, politicieni, care au văzut această evoluţie spectaculoasă, economică a României şi evident că asta vi se datorează, uneori, în ciuda a ce a făcut statul, trebuie să fim foarte direcţi. Deci eu sunt extrem de optimist pe viitorul economic al României şi o să încerc, în măsură în care o să reuşesc, ca statul să vă înţeleagă mai bine şi să reuşim să lucrăm. În trei cuvinte, eu sunt foarte optimist şi am încredere”, a mai spus preşedintele.

Mesajul transmis de Nicușor Dan la Bistrița-Năsăud a pus astfel accentul pe două direcții: percepția externă asupra României și rolul sectorului privat în economie.

În privința primei teme, președintele a susținut că România se află într-o poziție mai bună în discuțiile referitoare la ratingul de țară decât în urmă cu șase sau 12 luni și a cerut o prezentare mai echilibrată a situației interne.

În ceea ce privește economia, Nicușor Dan și-a exprimat încrederea în sectorul privat și s-a declarat „extrem de optimist” în legătură cu evoluția economică viitoare a țării.